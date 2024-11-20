雲林首座寵物墓地啟用 可樹葬

雲林縣斗六市公所在九老爺追思生命園區設置「寵物灑（樹）葬區」前天啟用，此也是全縣首座合法寵物葬區，可容納犬、貓及其他寵物共200格位，可直接向園區服務中心申請安葬；愛狗人士稱讚，「有了固定地點可前往悼念」。

斗六市長林聖爵說，骨灰灑葬區位在九老爺追思生命園區大樓前，葬區分犬區70格、貓區65格、其他區65格，結合環保樹葬概念，倡導生態循環理念，讓寵物的骨灰重返自然，墓園邊設有步道、休憩座椅及可愛的毛小孩雕塑，民眾可在園區漫步追思寵物，藉以推動尊重生命與愛護動物的殯葬文化。

斗六市公所指出，斥資120萬元在九老爺追思生命園區設寵物骨灰灑（樹）葬區，每隻寵物收費2千元，但只提供寵物骨灰樹葬，沒有火化服務。

陳姓愛狗人士說，毛小孩死亡通常交由寵物葬儀社處理包括火化或埋葬，但有時想起愛犬卻不知被埋在何處，有了固定地點，起碼想念時可前往悼念，寵物葬區是很好的做法。

雲縣動植物防疫所長廖培志表示，依現行法規，死亡的動物包括寵物仍視為廢棄物，交由清潔隊處理，但因寵物與人親近基於人道，縣府兩年前編列預算交由清潔隊集體式火化，至於有主動物死亡也可交給清潔隊處理，但很多寵物已被視同「家人」，市面動物殯葬服務業也應運而生，至於「死貓吊樹頭死狗放水流」習俗，可能觸犯廢棄物清理法，飼主最好還是依規定處理。