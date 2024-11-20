嘉縣長照車 遭批難預約

嘉義縣的老年人口比例22.8%，地廣人稀，許多老人就醫仰賴長照交通車接送，但有議員近期接獲反映「長照車比演唱會門票還難搶」，每周才剛開放電話預約，不到30分鐘就沒車了。社會局方面回應，偏遠地區缺駕駛人力，會增加營運費用改善。

嘉縣目前長照交通車62輛，委請多個基金會、協會、醫院、車行等分區域服務，政府補貼搭乘費用。嘉縣社會局長張翠瑤說，車輛班次不足一直是民眾較不滿意之處，除了持續接受民間捐贈車輛，也會向衛福部爭取更多營運費用。

1名年長的縣民指出，嘉縣長照交通車數量嚴重不足，規定提前1周預約，每周一要準時8點守在電話前面、搶打電話預約長照接送，有時候慢幾分鐘才打電話就可能沒車可搭，且鄉下很多地方都叫不到計程車，完全沒有其他解決方案。

縣議員江佩曄說，嘉縣長者洗腎、回診拿藥人數多，近期接獲陳情指家中2名坐輪椅長者有就醫需求，照規定提前1周預約長照交通車，電話預約開放不到30分時間全都被預約一空，建議媒合交通公司辦理。

另，13輛小型復康巴士，分區域委託安道、保康、中華聖母基金會、嘉義縣紅十字會4家單位辦理交通接送，江佩曄指出，復康巴士由縣款補助66萬5500元營運費，其中包括車輛維修、保養費用、司機薪水，光是司機薪水就占去大部分經費，恐導致承接單位意願低，也難找司機。

張翠瑤回應，明年將提高編列補助營運的預算，若各基金會能夠增聘更多司機，也將會協助募集所需車輛。