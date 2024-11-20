台南高鐵連外空橋 爭取接會展中心

台南歸仁區高鐵、台鐵及未來捷運將三鐵共構，市府規畫興建人行空橋連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另外延伸銜接三井Outlet商場，有議員爭取空橋也應接到大台南會展中心；市府表示，會再向中央爭取。

南市工務局長陳世仁解釋，會展中心興建時，就有提議從高鐵站興建人行空橋延伸，當時經濟部國際貿易署可能考量到預算問題，但為配合未來捷運建設、三鐵共構後民眾前往會展中心的便利性，會持續向中央相關部會爭取。

工務局提出「高鐵台南站區人行空橋規畫－台鐵連接三井Outlet方案」墊付案，由交通部鐵道局全額補助1.23億元，從台鐵南沙崙站穿過高鐵橋下，連接未來台南捷運藍延線BH06站預定地，長度110公尺，另向西延伸23公尺到三井商場，經費2500萬由三井公司自付，此案經議會通過，預計2026年辦工程招標及施工、2027年完工。

市議員蔡育輝建議，既然要做人行空橋，為何不延伸到大台南會展中心？在地的市議員鄭佳欣也認為，考量三鐵共構後民眾往來會展中心便利性，加上在地人口持續成長，交通安全最重要，應建人行空橋延伸到會展中心。

市議員陳皇宇則表示，空橋延伸會展中心要考慮可行性，例如距離過遠、每年展場活動多少、工程費用是否符合比例原則等因素，延伸到會展中心恐怕曠日費時，還須重新連結高鐵，勢必有交通黑暗期，這些都要審慎評估。