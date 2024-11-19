台大雲林醫療大樓投資百億 陳金德視察預定117完工

國內單一補助最大的台大雲林虎尾院區醫療大樓，進入2期擴建計畫，公共工程委員會主委陳金德今天受立委劉建國邀請南下雲林，了解施工現況並主持審議會議，允諾協調各部會協助，期能早日完工，改善雲林醫療品質。

台大雲林分院長馬惠明簡報時指出，感謝中央對雲林地區醫療建設的重視與支持。院方將秉持「以病人為中心」的理念，積極推動擴建計畫，期為雲林鄉親打造一個更優質的現代化醫療環境。

劉建國指出，醫療大樓擴建計畫是雲林最受矚目的醫療標竿建設，獲前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌大力支持，總經費從原本65億元擴增為111億元，為我國歷來單一地區醫院補助之最。

他說，中央投資龐大經費，目的就為提升雲林地區醫療品質，未來並將把虎尾院區打造成為雲嘉嘉地區的醫學中心，改善雲嘉民眾長期以來醫療量能不足的窘境。

陳金德視察計畫進度，對整體規畫設計極表肯定。他認為，該計畫不僅符合中央政府推動區域醫療發展的政策目標，更能有效改善雲林醫療資源分配不均問題。

陳金德表示，行政院111年12月核定虎尾院區二期修正計畫，經費達111.08億元，包含醫療設備經費11.48億，規畫新建醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍等，預定117年11月完工啟用，工程完成後，虎尾院區總病床數將有805床，達到急重症醫學中心規模，大幅提升醫療資源與品質。