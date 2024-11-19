台大雲林醫療大樓投資百億 陳金德視察預定117完工
國內單一補助最大的台大雲林虎尾院區醫療大樓，進入2期擴建計畫，公共工程委員會主委陳金德今天受立委劉建國邀請南下雲林，了解施工現況並主持審議會議，允諾協調各部會協助，期能早日完工，改善雲林醫療品質。
台大雲林分院長馬惠明簡報時指出，感謝中央對雲林地區醫療建設的重視與支持。院方將秉持「以病人為中心」的理念，積極推動擴建計畫，期為雲林鄉親打造一個更優質的現代化醫療環境。
劉建國指出，醫療大樓擴建計畫是雲林最受矚目的醫療標竿建設，獲前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌大力支持，總經費從原本65億元擴增為111億元，為我國歷來單一地區醫院補助之最。
他說，中央投資龐大經費，目的就為提升雲林地區醫療品質，未來並將把虎尾院區打造成為雲嘉嘉地區的醫學中心，改善雲嘉民眾長期以來醫療量能不足的窘境。
陳金德視察計畫進度，對整體規畫設計極表肯定。他認為，該計畫不僅符合中央政府推動區域醫療發展的政策目標，更能有效改善雲林醫療資源分配不均問題。
陳金德表示，行政院111年12月核定虎尾院區二期修正計畫，經費達111.08億元，包含醫療設備經費11.48億，規畫新建醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍等，預定117年11月完工啟用，工程完成後，虎尾院區總病床數將有805床，達到急重症醫學中心規模，大幅提升醫療資源與品質。
陳金德表示，二期工程將再為地方增加531床位，將會請院方加速計畫執行，相關醫療儀器設備都應一併超前部署，打造舒適的醫療環境。他承諾將會全力支持計畫持續推行，並協調相關部會提供必要協助，以期工程早日完工，讓民眾感受雲林優質的醫療環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言