快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

與神同遊雲林抽獎日本來回機票 6名幸運得主名單看這裡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今天下午抽出日本來回雙人機票的6名幸運得主。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午抽出日本來回雙人機票的6名幸運得主。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣政府「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」，今天由雲林縣長張麗善抽出日本雙人組來回機票6位幸運得主，以及智慧型手機、電動機車等大獎，並預告明年遊雲林抽大獎將會擴大舉辦，請大家拭目以待。

張麗善表示，今年雲林首次主辦國慶焰火，縣府配合推出一系列活動，成功締造逾32億元觀光產值，其中「與神同行遊雲林抽百萬名車」平台，7個半月下來登錄的發票金額逾10億元，感謝在地店家與公會大力支持與贊助。

文觀處長陳璧君也表示，雲林縣觀光行銷品牌「上半年瘋女神，下半年瘋男神」策略，成功獲得全國民眾肯定與支持，未來斗六藝文潮市集、甜蜜蜜追五分車、糖都嘉年華、大埤稻草酸菜季及明年北港燈會將陸續登場，歡迎大家來暢遊更精彩的雲林。

2024與神同行遊雲林延長加碼抽日本來回機票，由縣長張麗善抽出幸運得主，雲林縣觀光協會理事長陳宏杰等人及商店代表共同見證，今天最大獎是日本不限航點的雙人組來回機票。機票幸運得主：章0明、張0榆、張0菁、許0硯、白0宗、李0涵。Gogoro電動機車得主：林0佳、林0忠、李0龍。相關訊息鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」專屬粉絲專頁。

雲林縣長張麗善今天下午抽出日本來回雙人機票的6名幸運得主。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午抽出日本來回雙人機票的6名幸運得主。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午抽出日本來回雙人機票的6名幸運得主。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善今天下午抽出日本來回雙人機票的6名幸運得主。記者蔡維斌／翻攝

機票 雲林 電動機車

延伸閱讀

雲林防寒防餓雙B計畫將滿2年 已完成95戶防風修繕

打詐儀表板曝雲林每月被詐逾億元 檢警千人向詐騙宣戰

颱風天兔逼近 張麗善視察水利工程整備

國家重要民俗六房媽祖搬新家 土庫新紅壇今天盛大上樑

相關新聞

與神同遊雲林抽獎日本來回機票 6名幸運得主名單看這裡

雲林縣政府「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」，今天由雲林縣長張麗善抽出日本雙人組來回機票6位幸運得主，以及智慧型手機、...

台大雲林醫療大樓投資百億 陳金德視察預定117完工

國內單一補助最大的台大雲林虎尾院區醫療大樓，進入2期擴建計畫，公共工程委員會主委陳金德今天受立委劉建國邀請南下雲林，了解...

台南市職災死亡人數逐年下降 勞工局做了這些事

台南市近4年職災死亡人數逐年下降，從2020年年28人、2021年22人、2022年23人、至2023年17人，勞工局今...

「秘密客」死角都檢查 南市下營公有市場奪環境特優獎

為提供民眾乾淨優質的購物環境，台南市政府辦理公有市場環境整潔維護評比競賽，歷經為期三個多月的評核考驗後，前10名霸主出爐...

臺南400馬拉松挑戰賽 11/24新營體育場開跑

臺南400馬拉松挑戰賽將於11月24日在新營體育場起跑，本次賽事共分為42.195公里「臺南400馬拉松組」、21公里「臺南400半程馬拉松組」與5公里「榮光組」，報名十分踴躍已額滿，共計超過11,0

嘉市遭詐騙不減反增 警方：假投資占大宗

政府嚴打詐，市議員上午質詢以周邊5件親友受騙，以及今年受騙人數金額比去年成長2成為例，要求警局增加宣導經費有效宣導，減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。