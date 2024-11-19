與神同遊雲林抽獎日本來回機票 6名幸運得主名單看這裡

雲林縣政府「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」，今天由雲林縣長張麗善抽出日本雙人組來回機票6位幸運得主，以及智慧型手機、電動機車等大獎，並預告明年遊雲林抽大獎將會擴大舉辦，請大家拭目以待。

張麗善表示，今年雲林首次主辦國慶焰火，縣府配合推出一系列活動，成功締造逾32億元觀光產值，其中「與神同行遊雲林抽百萬名車」平台，7個半月下來登錄的發票金額逾10億元，感謝在地店家與公會大力支持與贊助。

文觀處長陳璧君也表示，雲林縣觀光行銷品牌「上半年瘋女神，下半年瘋男神」策略，成功獲得全國民眾肯定與支持，未來斗六藝文潮市集、甜蜜蜜追五分車、糖都嘉年華、大埤稻草酸菜季及明年北港燈會將陸續登場，歡迎大家來暢遊更精彩的雲林。