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與神同遊雲林抽獎日本來回機票 6名幸運得主名單看這裡
雲林縣政府「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」，今天由雲林縣長張麗善抽出日本雙人組來回機票6位幸運得主，以及智慧型手機、電動機車等大獎，並預告明年遊雲林抽大獎將會擴大舉辦，請大家拭目以待。
張麗善表示，今年雲林首次主辦國慶焰火，縣府配合推出一系列活動，成功締造逾32億元觀光產值，其中「與神同行遊雲林抽百萬名車」平台，7個半月下來登錄的發票金額逾10億元，感謝在地店家與公會大力支持與贊助。
文觀處長陳璧君也表示，雲林縣觀光行銷品牌「上半年瘋女神，下半年瘋男神」策略，成功獲得全國民眾肯定與支持，未來斗六藝文潮市集、甜蜜蜜追五分車、糖都嘉年華、大埤稻草酸菜季及明年北港燈會將陸續登場，歡迎大家來暢遊更精彩的雲林。
2024與神同行遊雲林延長加碼抽日本來回機票，由縣長張麗善抽出幸運得主，雲林縣觀光協會理事長陳宏杰等人及商店代表共同見證，今天最大獎是日本不限航點的雙人組來回機票。機票幸運得主：章0明、張0榆、張0菁、許0硯、白0宗、李0涵。Gogoro電動機車得主：林0佳、林0忠、李0龍。相關訊息鎖定「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」專屬粉絲專頁。
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