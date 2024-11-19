台南市職災死亡人數逐年下降 勞工局做了這些事

台南市近4年職災死亡人數逐年下降，從2020年年28人、2021年22人、2022年23人、至2023年17人，勞工局今天在市政會議報告，採中央與地方合作模式，針對高風險、高危險和高職災發生率等產業重點檢查，今年至10月已完成5032場次。

市長黃偉哲表示，台南各項產業蓬勃成長，各項工程也陸續進行，「零工安事件」一直是重要目標，在冬季或農曆年前，常因人為不當管理結合天氣因素，造成火警與汙染洩漏等問題，應針對此類業者，會同消防局、經發局等單位，加強檢查與宣導，預防此類災害發生；並以防範未然的精神，協助雇主落實預防演練與宣導相關法規，同時加強防範交通事故、性平與防疫等資訊，建構友善安全的職場環境。

勞工局指出，台南市職安業務採中央與地方合作模式，由勞工局與中央勞動部職安署(南區職安中心)及科技部南部科學園區管理局合作，推動職場安全業務，今年至10月在職安檢查方面完成5032場次，專家入廠輔導共診斷輔導20場次。職安宣導會辦理24場次。

在營造業降災方面，全國首創辦理外籍移工職安卡教育訓練、結合各界資源辦理營造工地體驗觀摩會、掌握各工業區營造工地加強監督檢查、辦理高階主管論壇等。

火災爆炸危害預防方面，除與消防局組成聯合檢查小組，對消防法中所訂公共危險物品管制量達其30倍的事業單位進行聯合檢查，也對火災爆炸預防與防爆電氣設備實施專案檢查，並透過辦理宣導會、製作防災圖卡加強宣導。

另在職災案件列管系統化，勞工申訴案件管理系統中納入職業災害案件，有效管理辦理時效及追蹤複查改善情形，推動青少年職安教育向下扎根，舉辦「校園職安文化向下扎根體感」宣導會」及多元化工安體感活動。

此外，勞工局積極推廣AI新科技輔導強化職安衛領域，將5G、VR、AR、MR及AIOT整合運用於職業安全衛生情境教育訓練，藉由虛實整合搭配體感設計，強化職場上危害認知，提升參與者安全衛生觀念。