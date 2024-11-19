嘉縣商圈購物節汽車大獎得主 騎車被撞卻因禍得福
嘉縣府今天舉行商圈購物節消費摸彩得主領獎活動，獲得汽車大獎的莊小姐表示，因騎機車被撞，在民雄商圈修車花了1.6萬元，沒想到修車的發票竟中大獎，真是因禍得福。
嘉義縣商圈聯合購物節10月舉辦嘉尚好禮活動，消費累積金額達新台幣4.5億元，比往年增加；縣府於11月8日舉辦直播抽獎，抽出所有獎項的幸運得主，今天舉辦領獎典禮，邀請幸運大獎得主們一同分享喜悅。
抽中價值70萬車子最大獎的莊小姐現身，與嘉義縣長翁章梁一同為新車「開箱」，莊小姐接受媒體聯訪說，她從沒中過大獎，當時因上班沒接到通知中獎的電話，下班後看到很多通未接來電，回撥給修車行的老闆才知到中獎了。
莊小姐表示，她日前騎機車出車禍扭傷腳，機車後半部受損嚴重，本來以為自己很倒楣，沒想到卻因禍得福。她考慮以後開車上班，比較安全。
翁章梁說，今年是嘉義縣府結合商圈第3次舉辦購物節活動，往年活動方式皆為發放紙本摸彩券，今年首次以數位化登錄辦理，透過嘉尚好禮LINE官方活動專區，用掃描QRcode登錄方式參與抽獎，達成減紙減碳效益，也讓民眾輕鬆享受購物樂趣。
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