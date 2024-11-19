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「秘密客」死角都檢查 南市下營公有市場奪環境特優獎
為提供民眾乾淨優質的購物環境，台南市政府辦理公有市場環境整潔維護評比競賽，歷經為期三個多月的評核考驗後，前10名霸主出爐 ，並由下營公有零售市場奪得特優獎。
市長黃偉哲今天頒獎，期盼藉由評比激勵市場自治會及攤商齊心致力改善市場環境，也邀請民眾趁年底台南購物節活動，來逛台南菜市場即可買菜抽大獎。
經發局指出，台南市共有59處公有市場，為提升市場整體形象及強化市場對環境整潔的重視，評比指標主要針對市場出入口、地面、花天板、水溝、公廁、公共走道等基本項目及周邊環境進行稽查。
今年除對登革熱防治、鼠疫防治、攤位經營管理、市場氛圍營造及顧客經營等項目進行評分外，也將市場是否提供「失智友善服務」納入加分項目之一，藉此提升市場的顧客服務品質。
另這次評分團隊除邀請具登革熱及衛生環境專家學者組成評審團外，也特別邀請一般民眾組成「秘密客稽核小組」不定期至市場評分，以消費者的角度找出容易被忽略的死角，來協助市場不斷改善環境衛生整潔、提升市場整體品質，盼望能夠翻轉以往帶給大眾的老舊刻板印象。
市場處表示，此次特優獎由下營公有零售市場奪得，優等獎虎尾寮、新市及沙卡里巴三處獲得，優良獎由開元、東菜市、後營、安平、西門市場及西門淺草青春新天地、鹽水觀光美食城等六處獲得。
台南購物節至明年2月15日，今年結合公有零售市場推出市場專屬的行銷券，到市場買菜也有機會抽中百萬名車，只要加入台南購物節LINE官方帳號，不需下載其他程式即可隨時登錄發票、收據及公有市場專屬行銷券。
民眾消費不限金額都可上網登錄，累計滿50元就可獲取一組抽獎序號，單筆消費最高可獲得1000組序號，多消費就能獲得更高的中獎機會。獎項有百萬名車、機車、3C、電器、運動器材、更多活動詳情，請上臺南購物節活動網站查詢。
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