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臺南400馬拉松挑戰賽 11/24新營體育場開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南400馬拉松挑戰賽將於11月24日在新營體育場起跑，本次賽事共分為42.195公里「臺南400馬拉松組」、21公里「臺南400半程馬拉松組」與5公里「榮光組」，報名十分踴躍已額滿，共計超過11,000人參賽。

臺南市長黃偉哲表示，本次賽道特別委請中華民國田徑協會中全國唯一IAAF/AIMS 國際A級「路跑路線測量員」趙子文老師為本場賽事校準路線和丈量賽道，不只確保里程標準度，同時更提升賽事本身的專業度，而本次賽道路線安排上也別具深意，從新營體育場出發的跑者將踏上一條充滿歷史意涵的旅程，不只跑遍當年鄭成功的開臺五營—新營、鹽水(舊營）、下營、中營與柳營，賽道周邊的新營太子宮、鹽水武廟、八角樓、永成戲院、下營北極殿、糖鐵自行車道、鐵線橋與柳營八翁酪農區等各大景點更刻劃著不同時期、不同風貌的歷史記憶，恰如臺南400的縮影。此外，沿途的田園風光與質樸的鄉村景致，也為賽事增添溫厚氣息，人文與自然的景觀相互交織，讓參賽者在奔跑的過程中也能獲得心靈的平靜，感受臺南在地的祥和與美好。

體育局長陳良乾表示，為了讓更多跑者深入感受臺南之美，本次賽事特別與多家在地觀光業者聯合推出一系列優惠方案，涵蓋住宿、餐飲、景點門票等多項服務，歡迎來自國內外的跑者們多加運用這些優惠。跑者們只要在賽事期間前往赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、臺南市立博物館、臺南左鎮化石園區、臺南山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區等景點，並出示選手號碼布證明，選手本人入場免費、同行者亦享半價優惠。此外，為了讓來自國內外的跑者們有更舒適的住宿體驗，多家在地旅宿業者同步規劃相應優惠方案，跑者們只要憑號碼布或相關證明，即可享有專屬優惠折扣。與此同時，數家美食與景點業者也推出相關優惠，歡迎跑者們參賽之餘前往享用體驗，為這趟充滿意義的馬拉松之旅增添難忘回憶。

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