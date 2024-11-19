嘉市遭詐騙不減反增 警方：假投資占大宗

政府嚴打詐，市議員上午質詢以周邊5件親友受騙，以及今年受騙人數金額比去年成長2成為例，要求警局增加宣導經費有效宣導，減少詐騙；警局說，增加原因假投資、假交友投資仍處高發案類，詐騙手法財損金額占82.8%，防詐宣導深入校園 向下扎根。

議員戴寧說，嘉市詐欺案件受害數量增長26%，去年1至9月與今年同期比較，去年687件，今年839件，今年1至10月詐欺財損金額達10億2000萬元，與去年同期比較增加1億3500萬元。

她說，有親友女兒讀軍校，帳號被詐騙集團用做人頭帳戶匯款70萬元，另有名親友大學生網路購物，也被詐騙集團要求購買遊戲點數，她也差點被騙提供個資，警局編列宣導經費少，難發揮功效。

另青少年犯罪率增加，主因是社會家庭觀念改變、3C功能強，網路社群氾濫等新型態元素的治安新挑戰，加上社會價值觀扭曲，媒體對暴力及犯罪渲染，金錢至上、拜金主義盛行等，都可能導致青少年價值觀扭曲。

警局說，詐欺財損金額增加原因為假投資、假交友投資等仍處高發案類，2種詐騙手法財損金額占82.8%。為提升市民防詐意識，考量不同年齡族群訊息接收管道，由市長為領頭羊帶各局處合作，結合宗教、社團、社區發展協會等民間組織，透過網路、實體宣講等，採分齡分眾將反詐騙資訊擴大觸及各族群。