快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市遭詐騙不減反增 警方：假投資占大宗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市警局今年升級「警察大白熊打詐神隊友2.0」防詐宣導，深入校園 向下扎根。記者魯永明／翻攝
嘉市警局今年升級「警察大白熊打詐神隊友2.0」防詐宣導，深入校園 向下扎根。記者魯永明／翻攝

政府嚴打詐，市議員上午質詢以周邊5件親友受騙，以及今年受騙人數金額比去年成長2成為例，要求警局增加宣導經費有效宣導，減少詐騙；警局說，增加原因假投資、假交友投資仍處高發案類，詐騙手法財損金額占82.8%，防詐宣導深入校園 向下扎根。

議員戴寧說，嘉市詐欺案件受害數量增長26%，去年1至9月與今年同期比較，去年687件，今年839件，今年1至10月詐欺財損金額達10億2000萬元，與去年同期比較增加1億3500萬元。

她說，有親友女兒讀軍校，帳號被詐騙集團用做人頭帳戶匯款70萬元，另有名親友大學生網路購物，也被詐騙集團要求購買遊戲點數，她也差點被騙提供個資，警局編列宣導經費少，難發揮功效。

另青少年犯罪率增加，主因是社會家庭觀念改變、3C功能強，網路社群氾濫等新型態元素的治安新挑戰，加上社會價值觀扭曲，媒體對暴力及犯罪渲染，金錢至上、拜金主義盛行等，都可能導致青少年價值觀扭曲。

警局說，詐欺財損金額增加原因為假投資、假交友投資等仍處高發案類，2種詐騙手法財損金額占82.8%。為提升市民防詐意識，考量不同年齡族群訊息接收管道，由市長為領頭羊帶各局處合作，結合宗教、社團、社區發展協會等民間組織，透過網路、實體宣講等，採分齡分眾將反詐騙資訊擴大觸及各族群。

針對學生族群，利用教育處開發「School+」APP推播功能，每周推播防詐圖文與影片，警局今年升級「警察大白熊打詐神隊友2.0」AR擴增實境防詐Q&A益智遊戲，邊玩邊建立防詐觀念，推動前進校園宣導列車，透過網路社群媒體宣導，將防詐意識扎根。

政府嚴打詐，嘉市議員戴寧質詢以周邊5件親友受騙，以及今年受騙人數金額比去年成長2成為例，要求警局增加宣導經費有效宣導，減少詐騙。記者魯永明／翻攝
政府嚴打詐，嘉市議員戴寧質詢以周邊5件親友受騙，以及今年受騙人數金額比去年成長2成為例，要求警局增加宣導經費有效宣導，減少詐騙。記者魯永明／翻攝

網路 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

嘉市生育率低議員要求增加托育量能 市府：5年新增6處托嬰中心

與地震有關？嘉市中央廣場冒出「蚯蚓大軍」 嘉大學者這樣解釋

亞洲銀行家協會會員大會／蕭美琴肯定產官聯手防詐

嘉市青少年微電車肇事偏高 議員要求加強教育宣導

相關新聞

嘉市遭詐騙不減反增 警方：假投資占大宗

政府嚴打詐，市議員上午質詢以周邊5件親友受騙，以及今年受騙人數金額比去年成長2成為例，要求警局增加宣導經費有效宣導，減少...

台南400馬拉松24日登場 7路段雙向封閉管制

台南400馬拉松挑戰賽11月24日在市新營體育場舉行，為維護交通秩序與活動安全，將針對行經路段交通管制，預計當日上午4時...

【即時短評】竹溪集多重特色國內罕有 台南城市發展應給力

台南市竹溪水系從源頭到出海，有不同生態風情與特色，更經過了最早的寺院、小森林及超過400年的墓區，為國內市區河流罕見。環...

藝姿舞集結合日韓舞團 24日推出年度壓軸「歲時之冬」

台南市文化局邀請藝姿舞集演出年度壓軸「歲時之冬」最終篇，24日下午結合日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團在新營文化中心同台演...

嘉義縣長照交通車數量不足 民眾怨：像在搶演唱會門票

嘉義縣老年人口比例22.8%，地廣人稀交通運輸不發達，老人就醫相當不便，仰賴長照交通車接送，但近期有民眾反映「長照車比演...

北港朝天宮推出轎窗燈造型紀念酒 錯過再等330年

紀念北港朝天宮建廟330週年，北港朝天宮與金門酒合作推出「朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，結合金門經典58度高粱酒與優美轎燈造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。