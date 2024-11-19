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台南400馬拉松24日登場 7路段雙向封閉管制

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南400馬拉松挑戰賽11月24日在市新營體育場舉行，公布交管資訊。圖／南市體育局提供
台南400馬拉松挑戰賽11月24日在市新營體育場舉行，公布交管資訊。圖／南市體育局提供

台南400馬拉松挑戰賽11月24日在市新營體育場舉行，為維護交通秩序與活動安全，將針對行經路段交通管制，預計當日上午4時至13時止彈性交管，其中，雙向封閉管制的路段共7條，體育局建議民眾行前務必搜尋相關資訊，盡量避開管制時間及路段，並多加運用改道路段以免耽誤行程。

管制路段含新營三興街（長榮路-建國路）、新營建國路（南77-新運五路）、新營糖鐵自行車道（南85-長榮路南172）、新營南72（台19甲-角帶里公車站）、鹽水文武街（武廟路-治水路）、下營南63（裕農街-南58）與下營南70-1（南174-南69）等，其餘路段則採單側管制車輛通行。

另，為配合賽事交通管制，原行駛相關路段的棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕5、棕6、黃6、台灣好行61等路線將管制停靠站牌，部分班次也可能因應當日實際管制狀況，而出現延遲或於於特定站牌暫停上、下客，詳細資訊可至大台南公車官網查詢。

體育局長陳良乾表示，賽事當天包含中正路（長榮路以北）、新運一路、新運二路、新運六路、新營轉運站停車場、家樂福新營店B2停車場和帝寶工業附設停車場等地點將開放停車，更同步安排自駕停車接駁往來新營體育場和新營轉運站，歡迎有需要的跑者多加利用。考量參賽人數破萬，建議跑者預留時間提早抵達。

管制時間及賽事相關資訊請參見台南400馬拉松挑戰賽線上報名網站https://www.joinnow.com.tw/about.php?cnt_id=96&type=1，更多賽事資訊歡迎追蹤台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。

台南 馬拉松 體育

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