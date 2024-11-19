快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

藝姿舞集結合日韓舞團 24日推出年度壓軸「歲時之冬」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供

台南市文化局邀請藝姿舞集演出年度壓軸「歲時之冬」最終篇，24日下午結合日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團在新營文化中心同台演出。要帶領觀眾「跨越地域界限，深刻體驗冬季傳統與當代舞蹈美學對話」。

「歲時之冬」以冬季為創作核心，從立冬至大寒六大節氣汲取靈感，透過舞蹈展現冬季風采。三個團隊融入不同文化元素，勾勒出傳統與現代交織的美感。此作品展現三國文化深度，讓觀眾體會冬日的溫情與敬意。

文化局表示，藝姿2018年推出「歲時之春」天涯比鄰、2019年「歲時之夏」有朋遠來，2022年「歲時之秋」攜手同行，台日韓合作延續至今，迎來壯麗終章「歲時之冬」海內知己。冬季象徵著一年結束的平靜與新生的期待，並且喚起對天地萬物的感恩之情。

舞蹈家郭玲娟1996年創立藝姿舞集，近30年來以「傳揚鄉土情懷、再造文化新姿」為宗旨，要從庶民生活中探索民族舞蹈精神。她整理遺失的民間史料、戲曲和祭典，並結合當代美學，創作具台灣特色民族舞蹈，足跡遍布國際藝術節，多次獲頒傑出演藝團隊，是台灣具代表性的民族舞團。

文化局表示，藝姿舞集攜手日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團，以舞蹈詮釋季節變化與人生韻味，讓觀眾在這寒冷時節感受舞蹈帶來的暖意與深情。更多活動資訊查詢新營文化中心官網。購票搜尋OPENTIX（兩廳院文化生活）https://www.opentix.life/event/1834138370539536384

藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供

文化局 日本 觀眾

延伸閱讀

台南「新營甜蜜節」23日起連兩周末 南瀛綠都心公園登場

不具文資價值！北巿和平新生天橋將拆 文化局：續討論延續記憶

川普重返白宮…南韓喊雙邊關係再升級 坎伯強調美日韓同盟

大巨蛋周年／搶票預備！遠雄透露歐美、日韓巨星來洽談

相關新聞

台南400馬拉松24日登場 7路段雙向封閉管制

台南400馬拉松挑戰賽11月24日在市新營體育場舉行，為維護交通秩序與活動安全，將針對行經路段交通管制，預計當日上午4時...

【即時短評】竹溪集多重特色國內罕有 台南城市發展應給力

台南市竹溪水系從源頭到出海，有不同生態風情與特色，更經過了最早的寺院、小森林及超過400年的墓區，為國內市區河流罕見。環...

藝姿舞集結合日韓舞團 24日推出年度壓軸「歲時之冬」

台南市文化局邀請藝姿舞集演出年度壓軸「歲時之冬」最終篇，24日下午結合日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團在新營文化中心同台演...

嘉義縣長照交通車數量不足 民眾怨：像在搶演唱會門票

嘉義縣老年人口比例22.8%，地廣人稀交通運輸不發達，老人就醫相當不便，仰賴長照交通車接送，但近期有民眾反映「長照車比演...

北港朝天宮推出轎窗燈造型紀念酒 錯過再等330年

紀念北港朝天宮建廟330週年，北港朝天宮與金門酒合作推出「朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，結合金門經典58度高粱酒與優美轎燈造...

台南「新營甜蜜節」23日起連兩周末 南瀛綠都心公園登場

台南市政府今天開記者會宣布23日起連兩個周末在南瀛綠都心公園舉辦「新營甜蜜節」，市長黃偉哲希望大家「帶小朋友、毛小孩來共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。