嘉義縣長照交通車數量不足 民眾怨：像在搶演唱會門票

嘉義縣老年人口比例22.8%，地廣人稀交通運輸不發達，老人就醫相當不便，仰賴長照交通車接送，但近期有民眾反映「長照車比演唱會門票還難搶」，早上8點開放打電話預約，不到30分鐘就沒車了。社會局表示，偏遠地區欠缺司機開車，明年將增編經費努力改善。

有民眾抱怨，嘉義縣長照交通車數量嚴重不足，規定要提前1周預約，每個禮拜一要準時8點守在電話前面，搶打電話預約長照接送，搞得像搶演唱會門票一樣，有時候慢幾分鐘才打電話，還可能最後沒車可搭，鄉下很多地方都叫不到計程車，完全沒有其他解決方案。

議員江佩曄說，嘉義縣長者洗腎、回診拿藥人數多，近期還接獲民眾陳情，家中2名行動不便長者有就醫需求，因坐輪椅接駁不易，照規定提前1周預約長照交通車，早上8點開放打電話預約，不到30分時間車輛全都被預約，盼媒合交通公司辦理，解決車輛不足問題。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤說，嘉義縣目前有13輛復康巴士、62輛長照車，車輛班次不足，一直是民眾比較不滿意的地方，一輛長照車要價80萬元，除了持續接受民間捐贈車輛，也會向衛福部爭取營運費用，偏遠地區較欠缺人力，若基金會能增聘更多司機，將協助募集所需車輛。

江佩曄也說，長照交通車每年經費由中央補助80萬元，復康巴士是縣款補助66萬5500元，其中包括車輛維修、保養費用、司機薪水，假設司機每月薪水3萬元，一年就要36萬元，直接占掉復康巴士一半經費，導致承接單位意願低，也找不到司機，盼再增加更多經費。