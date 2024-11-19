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北港朝天宮推出轎窗燈造型紀念酒 錯過再等330年

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮以媽祖轎轎特有的「轎窗燈」推出瓷瓶金門高梁紀念酒。圖／朝天宮提供
北港朝天宮以媽祖轎轎特有的「轎窗燈」推出瓷瓶金門高梁紀念酒。圖／朝天宮提供

紀念北港朝天宮建廟330週年，北港朝天宮與金門酒合作推出「朝天宮轎窗燈祈福紀念酒」，結合金門經典58度高粱酒與優美轎燈造型瓷瓶，作為獨特祝福信物，預定明天全台同步發行，迎春送禮或收藏皆適宜，

今年適逢北港朝天宮建廟330周年，朝天宮除一連串慶典，也組團訪行美、日、梵蒂岡，把媽祖仁愛精神宣揚海外，更以北港媽祖出巡神轎上所佩掛特有的神轎窗燈製作悠遊卡，深受年輕人喜愛。

此外朝天宮也與台灣守護島的金門攜手合作推出「戰酒黑金龍」，因應年關迎春，廟方再度以媽祖神轎窗燈造型，推出「轎燈祈福紀念酒」，預定明天上午同步在國內各地發行。

朝天宮指出，北港媽祖「轎窗燈」在媽祖出巡遶境，具有光明燈的保安功用，象徵「引路平安」及「合境平安」意義，被視為平安信物，在每次媽祖遶境後，很多人都想帶回家掛在神明廳保平安。

廟方指出，因神轎燈數量有限，依北港鎮民間傳統，掛在神轎的轎窗燈，在出巡後只有當年的爐主才有資格擁有，爐主則由轎班或會員以筊方式選出，但人數眾多能當上爐主擁有神轎燈也不容易，因此坊間有「三代人擲不到一次爐」的俗諺。

「轎窗燈祈福紀念酒」瓶身以陶瓷打造，溫潤如玉的手感，印有「天上聖母，閤省平安」字樣，完整呈現轎窗燈精巧造型與福氣；瓶內裝入最具代表性的「國酒」金門高粱，值得收藏。詳情可洽朝天宮授權單位（04）2525-2548。

朝天宮提醒「飲酒過量，有害（礙）健康」「酒後不開車，安全有保障」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北港朝天宮以媽祖轎轎特有的「轎窗燈」推出瓷瓶金門高梁紀念酒。圖／朝天宮提供
北港朝天宮以媽祖轎轎特有的「轎窗燈」推出瓷瓶金門高梁紀念酒。圖／朝天宮提供

北港朝天宮 媽祖 神轎

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