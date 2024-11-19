台南「新營甜蜜節」23日起連兩周末 南瀛綠都心公園登場

台南市政府今天開記者會宣布23日起連兩個周末在南瀛綠都心公園舉辦「新營甜蜜節」，市長黃偉哲希望大家「帶小朋友、毛小孩來共創甜蜜回憶」、期待「新創的新營甜蜜節」能呼應過去台南作為糖廠集中地的歷史，成為永續活動，喚起大家共同回憶「阿公阿嬤那段甜甜蜜蜜的台灣糖業歷史」。

觀光旅遊局長林國華介紹今年新營甜蜜節活動分兩大主題，11月23、24日舉辦親子周「草地嬉遊記」，30日、12月1日則是寵物周「寵叢奇遇記」。內容融合親子互動與寵物等「甜蜜元素」，有藝文表演、創意活動、闖關體驗及特色主題市集，讓每一位來到新營的民眾都能體驗到最具特色的甜蜜。

黃偉哲表示，台南人稱「全糖城市」，「新營甜蜜節」已舉辦第5年，不僅要讓小朋友高興，也要串起這一代跟上一代大家共同的記憶。尤其新營是台糖新營總廠所在地，台南是糖廠最多的地方，從後壁、鹽水一直到麻豆、佳里、玉井、仁德、永康及善化有8、9個糖廠聚集，就知道過去嘉南平原種很多甘蔗，甘蔗就用來製糖，很多甜蜜回憶都在裡。

黃偉哲說，新營甜蜜節活動內容豐富， 除知名寵物IP「黃瑪瑪」見面會，還有YOYO家族5哥哥姐姐、阿奇老師人偶見面會與小朋友同樂，歡迎大家11月23日、11月30日連續兩個周末都來參與，共同打造甜蜜節的傳統，讓甜蜜節永遠延續下去。