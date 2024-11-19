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嘉義市生育率低議員要求增加托育量能 市府：計畫增建2托育中心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
議員林煒軒（右）針對兒少性影像犯罪議題質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝
議員林煒軒（右）針對兒少性影像犯罪議題質詢市長黃敏惠。記者魯永明／翻攝

嘉市生育率低，市議員上午質詢要求市府增加托育量能、建親子館，提高年輕夫婦生育率，另針對兒少性影像犯罪，要求提升隱私安全；市長黃敏惠說，建構社會安全網，保障兒少安全；社會處長李思賢說，預計再布建2處托育資源中心，現有2處托育資源中心具親子館屬性。

議員林煒軒質詢，2013年至今10年，嘉市人口減少2.7%，生育率近年倒數前5名，育兒問題成為影響未來發展重要議題，現有公共育兒資源不足，兒童福利服務中心10月21日起整修閉館半年，建議市府設立親子館，以現有的2座托育資源中心服務為基礎，擴充功能。

林煒軒說，現代科技發展迅速，偷拍工具技術越來越先進，才會有創意私房案件被揭露，這樣的案件只會越來越多，提升兒少隱私安全，不僅教育、警察合作，應擴大辦理人口密集場防偷拍針孔，涉及兒童服務教育人士，應提證明未涉及兒少權益侵害事件。

議員王浩要求社會處，5年內應增至少5處公托提升托育量能，他提到近期興建中的社宅友忠好室、友愛公托、安寮好室，預估可收40到60人，但公辦都更案跟大同技術學院等，可能每間都收不到30人，應在規畫階段思考提升。

李思賢說，現有2處托育資源中心就是親子館屬性，僅名稱不同，提供親子、嬰幼兒活動、親職教育課程等服務，托育資源中心（親子館）公辦民營，免費提供服務，在西區區政大樓新建工程、接管的大同技術學院等2處，預計再布建2處托育資源中心，目前公托可收156人，持續規畫公托地點佈建，預計可多收250至300人，未來是否要建親子館，會透過整體都市規畫審慎評估。

黃敏惠說，兒少性影像犯罪有通報機制，市府團隊會以嚴謹態度努力、盡力，建構社會安全網，團隊努力成果受中央肯定。

議員王浩（右）質詢社會處長李思賢，5年內應增至少5處公托提升托育量能。記者魯永明／翻攝
議員王浩（右）質詢社會處長李思賢，5年內應增至少5處公托提升托育量能。記者魯永明／翻攝

托育 親子 議員

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