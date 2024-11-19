響應世界兒童人權日 南市府提升認識兒童權益
明天是世界兒童人權日，台南市政府今年聚焦「兒童享有休息、閒暇、遊戲與娛樂活動、參與文化生活和藝術活動的權利」，以提升兒童權益的認識。
台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，已和兒少團體合作辦理親子嘉年華、劇團展演及親子食農體驗等，遊戲及娛樂對兒童身心發展至關重要，親子館、公托公幼、特色公園和共融式遊戲場也提供兒童安全、友善環境。
台南市長黃偉哲說，「所有大人都曾經是小孩，但只有少數大人記得」，他鼓勵大人保持赤子之心，促進兒童創造力和想像力，增強自信心，
社會局表示，將定期培訓兒少專業人員，共同關注兒童權益與福祉，兒童權益實現需要長期努力，市府將持續推展兒童權益相關政策與活動，積極為兒童權益發聲。
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