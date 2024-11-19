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街頭藝人實境秀 台南藝術節「街頭生死鬥」登場
跟著「街竿起藝」走進台南！2024台南藝術節精彩節目不斷上演，其中，「台南街頭生死鬥—街竿起藝」日前在下營登場，獲得許多民眾好評，10位街頭藝人明天20日晚上7點將前往馬沙溝彩繪村、23日下午在山上花園水道博物館登場表演，有興趣的民眾務必把握機會。
文化局表示，街竿起藝不僅是一場藝術展演，更是深度融合在地文化與街頭藝術的創新嘗試，去年藝術節邀請10位來自全臺的優秀街頭藝人巡演，線上線下逾50萬人次觀看，創下空前盛況，今年再次挑戰全新旅程。
文化局說明，2024台南藝術節街竿起藝前往下營、將軍、山上等地，每區規畫3天的駐地創作，將藝術帶往甚少接觸街頭表演的地方，同時邀請在地居民共同參與創作過程，甚至加入即興表演，不僅激發社區居民，更讓年輕世代對在地文化激發想像與熱情。
文化局提到，今年首場在下營武承恩公園演出，內容包含楊元慶的精湛溜溜球、喬克的特技雜耍、梁嘉仁的花式拋瓶、吳虹儒的即興手繪，以及香蕉先生的氣球表演等，吸引逾100位民眾駐足欣賞，獲得熱烈迴響，現場更是歡笑聲不斷，20、23日分別在將軍及山上，採自由入場，歡迎民眾把握機會共襄盛舉，見證街頭藝術的無限魅力。
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