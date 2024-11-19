阿里山5場域開放租借 可辦療癒森林系婚禮
農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山國家森林遊樂區5場域開放租借，可辦療癒森林系婚禮，讓新人留下難忘回憶。
嘉義分署說，9月22日在阿里山植物園試辦結合永續材料國產材與森林療癒概念夢幻婚禮，新人在靜謐大自然環境中完成終身大事，獨特創新婚禮受各界好評。
嘉義分署表示，訂定「森林療癒場域使用管理及收費要點」，開放民眾申請租用阿里山國家森林遊樂區內森林療癒場域，包含水山巨木平台、阿里山植物園區溫室旁草地、療癒小屋與花架空間等，提供民眾布置成別出心裁婚禮場地，但須事前申請。
此外，為體貼新人拍婚紗，拍攝期間可申請至多3輛車通行管制哨且免收停車費，工作人員不用扛繁重設備即可輕鬆入園。申請方式及更多入園便利措施，可到嘉義分署官網下載「森林療癒場域使用管理及收費要點」。
嘉義分署說，阿里山植物園是提供作為森林療癒、婚紗拍攝和婚禮舉辦首選場域，收費措施主要是各療癒場域管理及維護經費需求，讓資源循環運用於場域持續優化及維護。
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