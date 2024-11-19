快訊

內湖傳槍響！假投資詐騙5千萬車手拒檢駕車衝撞 警開11槍抓2人

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

阿里山5場域開放租借 可辦療癒森林系婚禮

中央社／ 嘉義縣19日電

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，阿里山國家森林遊樂區5場域開放租借，可辦療癒森林系婚禮，讓新人留下難忘回憶。

嘉義分署說，9月22日在阿里山植物園試辦結合永續材料國產材與森林療癒概念夢幻婚禮，新人在靜謐大自然環境中完成終身大事，獨特創新婚禮受各界好評。

嘉義分署表示，訂定「森林療癒場域使用管理及收費要點」，開放民眾申請租用阿里山國家森林遊樂區內森林療癒場域，包含水山巨木平台、阿里山植物園區溫室旁草地、療癒小屋與花架空間等，提供民眾布置成別出心裁婚禮場地，但須事前申請。

此外，為體貼新人拍婚紗，拍攝期間可申請至多3輛車通行管制哨且免收停車費，工作人員不用扛繁重設備即可輕鬆入園。申請方式及更多入園便利措施，可到嘉義分署官網下載「森林療癒場域使用管理及收費要點」。

嘉義分署說，阿里山植物園是提供作為森林療癒、婚紗拍攝和婚禮舉辦首選場域，收費措施主要是各療癒場域管理及維護經費需求，讓資源循環運用於場域持續優化及維護。

嘉義 療癒 阿里山

延伸閱讀

阿里山木棧道斷遊客1死4傷 專家：養護不易可改這種耐久材

新年迎曙光 嘉義縣公布日出印象「會動」主視覺

阿里山森林遊樂區、林鐵 11月17日恢復開放及營運

天兔來襲嘉義未在暴風圈 阿里山遊樂區休園...觀光業怨欠考慮

相關新聞

街頭藝人實境秀 台南藝術節「街頭生死鬥」登場

跟著「街竿起藝」走進台南！2024台南藝術節精彩節目不斷上演，其中，「台南街頭生死鬥—街竿起藝」日前在下營登場，獲得許多...

隔27年重返職場會落伍？雲林主婦黃荔芬在家樂福證明自己能力

雲林縣家庭主婦黃荔芬27年前走入婚姻，當起全職母親；27年後參加勞動部「55Plus壯世代就業促進措施」一場見習會，讓她...

高鐵台南站連接三井outlet空橋2026動工 再爭取接會展中心

台南高鐵、台鐵及未來台南捷運達成三鐵共構，台南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地...

廣角鏡／首處遊蕩犬暫置區 台南仁德毛孩森活村啟用

台南市仁德區成功里昨啟用「毛孩森活村」，為全國首處遊蕩犬暫置區，面積約1公頃可安置200隻毛孩，包括混養區收容較溫馴的流...

雲林大埤舊庄大排 開工整治

雲林縣大埤鄉地勢低窪，鄉內舊庄大排流域廣闊、年久失修，大排出口與興安排水匯集處排洩困難，災害頻傳，凱米颱風曾淹水深達1....

北港路案邊緣化嘉市？ 中央澄清

嘉市北港路兩側徵地案延宕近20年，日前有議員指內政部不採納嘉市開發計畫，縣府書面建議卻納入會議紀錄，批「將嘉市邊緣化」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。