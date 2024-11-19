隔27年重返職場會落伍？雲林主婦黃荔芬在家樂福證明自己能力

雲林縣家庭主婦黃荔芬27年前走入婚姻，當起全職母親；27年後參加勞動部「55Plus壯世代就業促進措施」一場見習會，讓她重燃熱情；在家樂福門市站到腳抽筋也創下單月賣出100杯咖啡佳績，她笑說，27年沒工作怕跟不上時代，只有站出來才能證明自己能力。

虎尾就業服務站人員今天在黃荔芬重返職場百日之際，專程走訪，她開心自我表揚一番，原來上個月她創下單月100杯咖啡銷售佳績，雀躍神情全寫在臉上。

她笑說，27年沒工作，初上工作崗位確有些不習慣，常常站到腳抽筋，但想到兩、三個月下來，能做出一點成績來，她甘之如飴；婚前她曾是一家照相館店長，除了沖洗相片也接待客戶，隔太久沒進入職場，加上時代轉變很快，什麼都電腦化了，二度工作之前，老擔心自己會跟不上時代腳步。

但這項工作讓她想起過去充滿工作熱情與活力的自己「原來這份信心還在，她喜歡工作中的自己」她說。

勞動部因應人口老化與產業缺工，今年推出「55PLUS壯世代就業獎勵」計畫，對離職3個月以上的壯世代祭出誘因，透過就服機構推介就業滿90日，可獲3萬元就業獎勵金，最多發兩次，部分工時也提供每次1萬5千元獎勵，雇主只要符合規定條件，每年最高也有30萬元補助。

「不試怎麼知道？」黃荔芬以自己成功經驗鼓勵更多家庭主婦，強調一場見習會改變了她的思維，尤其和年輕人一起面試曾讓她感到渺茫，但一試就中且還受長官肯定，店長張正偉認為中高齡職員穩定沉著，企業也樂見發展青銀共學的職場環境。