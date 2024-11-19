高鐵台南站連接三井outlet空橋2026動工 再爭取接會展中心

台南高鐵、台鐵及未來台南捷運達成三鐵共構，台南市府規畫興建人行空橋跨越高鐵歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另外延伸銜接三井Outlet商場，總經費1.48億，墊付案經議會通過，預計2026年辦理工程招標及施工，2027年完工；市府也依議員建議再爭取一座空橋銜接大台南會展中心。

根據台南市工務局提出的「高鐵台南站區人行空橋規劃─台鐵連接三井Outlet方案」墊付案，空橋經費1.23億交通部鐵道局已核定，含三井段全長133公尺，寛3公尺，將從台鐵南沙崙站穿過高鐵橋下連接未來台南捷運藍延線BH06站預定地，並向西延伸至三井Outlet。未來完工後，配合未來的捷運達到三鐵共構，可滿足高鐵、台鐵、捷運及周邊商業發展，促進旅客流動及整體交通安全

工務局指出該計畫分為兩部分，包括空橋台鐵段長度110公尺，經費1.23億，由交通部鐵道局全額補助；空橋三井段長23公尺，經費2500萬由三井公司自付。

市議員蔡育輝提出，要求三井公司提出配合款承諾書方可動支，全案墊付通過，市府則於明年度辦理追加減預算轉正；另建議，既然要做人行空橋，為何不延伸到大台南會展中心？

南市工務局長陳世仁表示，連接三井Outlet的經費是三井他們自己要出錢，為了空求整體性，委由市府施辦，經費是依比例分攤，如果他們不配合經費，市府也就不會幫他們做。