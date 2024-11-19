聽新聞
0:00 / 0:00

雲林大埤舊庄大排 開工整治

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，縣府昨開工整治，首期工程預計預計明年9月完工。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，縣府昨開工整治，首期工程預計預計明年9月完工。記者蔡維斌／攝影

雲林縣大埤鄉地勢低窪，鄉內舊庄大排流域廣闊、年久失修，大排出口與興安排水匯集處排洩困難，災害頻傳，凱米颱風曾淹水深達1.6公尺，縣府爭得水利署補助治理工程，首期整治昨開工，預計明年9月完工。

水利處長許宏博說，此期工程分2區施工，將通洪斷面從原本7至8公尺拓寬至13公尺，護岸高度加高1公尺，加上過去已施工的部分，首期整治500公尺一旦完工，整治率可達75%，且也將符合25年不溢堤保護標準。

舊庄大排全長2.6公里，流經怡然、北鎮、興安等村落，因大排年久失修，斷面及護岸高度不足，每逢風雨大水常溢堤直衝農村氾濫成災，地方亟盼改善；7月底凱米颱風帶來豪大雨，興安村長劉國民說，村內位於舊庄、興安大排交接處，洪水來不及宣洩直趨村落，整村都被淹沒，水深及胸，村民數晚未眠，至今心悸猶存。

縣府獲水利署補助5950萬元將進行舊庄大排治理工程，縣長張麗善、第五河川分署長吳明華、大埤鄉長林森寳等人執鏟動土，張麗善說，舊庄大排一旦完成整治，村民將可遠離淹水夢魘，至於其他相關排水治理，也會持爭取逐步解決。

凱米颱風 張麗善 護岸

延伸閱讀

雲林防寒防餓雙B計畫將滿2年 已完成95戶防風修繕

颱風天兔逼近 張麗善視察水利工程整備

國家重要民俗六房媽祖搬新家 土庫新紅壇今天盛大上樑

豬舍變學園！慈善基金會與地主為雲林偏鄉孩子推動多元教育

相關新聞

雲林大埤舊庄大排 開工整治

雲林縣大埤鄉地勢低窪，鄉內舊庄大排流域廣闊、年久失修，大排出口與興安排水匯集處排洩困難，災害頻傳，凱米颱風曾淹水深達1....

廣角鏡／首處遊蕩犬暫置區 台南仁德毛孩森活村啟用

台南市仁德區成功里昨啟用「毛孩森活村」，為全國首處遊蕩犬暫置區，面積約1公頃可安置200隻毛孩，包括混養區收容較溫馴的流...

北港路案邊緣化嘉市？ 中央澄清

嘉市北港路兩側徵地案延宕近20年，日前有議員指內政部不採納嘉市開發計畫，縣府書面建議卻納入會議紀錄，批「將嘉市邊緣化」。...

新加坡「新台灣館」開張 黃偉哲助廠商行銷台南

新加坡「新台灣館」16日開幕，成為結合實體與線上直播功能的台灣產品銷售平台，多家台南廠商推出產品販售。台南市長黃偉哲昨天...

台南市深耕生態永續 雲嘉南秋冬農作物難不倒小農夫

為讓學童瞭解對生態友善才能促使環境永續循環，台南市教育局與環境教育輔導團連續4年辦理「友善環境農場體驗計畫」，10場活動...

RoboRAVE國際機器人大賽台南拿28面獎牌 囊括近三分之二

台南市代表隊於日本石川縣加賀市舉行的「RoboRAVE國際機器人大賽」，在多個國家1000多名選手激烈競爭中，勇奪10金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。