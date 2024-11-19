雲林大埤舊庄大排 開工整治

雲林縣大埤鄉地勢低窪，鄉內舊庄大排流域廣闊、年久失修，大排出口與興安排水匯集處排洩困難，災害頻傳，凱米颱風曾淹水深達1.6公尺，縣府爭得水利署補助治理工程，首期整治昨開工，預計明年9月完工。

水利處長許宏博說，此期工程分2區施工，將通洪斷面從原本7至8公尺拓寬至13公尺，護岸高度加高1公尺，加上過去已施工的部分，首期整治500公尺一旦完工，整治率可達75%，且也將符合25年不溢堤保護標準。

舊庄大排全長2.6公里，流經怡然、北鎮、興安等村落，因大排年久失修，斷面及護岸高度不足，每逢風雨大水常溢堤直衝農村氾濫成災，地方亟盼改善；7月底凱米颱風帶來豪大雨，興安村長劉國民說，村內位於舊庄、興安大排交接處，洪水來不及宣洩直趨村落，整村都被淹沒，水深及胸，村民數晚未眠，至今心悸猶存。

縣府獲水利署補助5950萬元將進行舊庄大排治理工程，縣長張麗善、第五河川分署長吳明華、大埤鄉長林森寳等人執鏟動土，張麗善說，舊庄大排一旦完成整治，村民將可遠離淹水夢魘，至於其他相關排水治理，也會持爭取逐步解決。