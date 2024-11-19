北港路案邊緣化嘉市？ 中央澄清

嘉市北港路兩側徵地案延宕近20年，日前有議員指內政部不採納嘉市開發計畫，縣府書面建議卻納入會議紀錄，批「將嘉市邊緣化」。內政部昨澄清，此案因大幅修正調整，上月是請市府納入相關意見，由嘉市都委會審議通過後再提中央續審。

嘉市府回應，將盡速依內政部都委會專案小組審議結論修正計畫書圖，並依法定程序報內政部都委會審議。

內政部國土署解釋，「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」從2008年4月間辦理公開展覽，市府於2014年9月送給內政部都委會審議，2015年6月第854次會議討論決定，市府若經評估確認仍有開發需求，應重新檢討修正相關計畫內容後再提請審議，否則維持原計畫，而市府遲至2017年12月間提送相關資料，原專案小組繼續於2018年1月開會討論，市府又隔6年後，今年8月23日重新修正計畫書圖內容送到內政部。

國土署指出，此案依法為嘉縣市聯合都市計畫，國土署專案小組10月14日開第4次會議邀請縣府等機關列席說明、提供書面意見，當天建議因目前計畫相比2008年間公展內容已大幅調整修正，也與原先認定個案變更的開發目的與項目不符，請市府評估納入通盤檢討、或循個案變更程序辦理，並由嘉市都委會審議通過後，再提內政部都委會繼續審議，未進入實質內容討論。

市議員張秀華昨質詢再次關心此案「繼續走下去，還是喊卡！」都發處長許懷群說，北港路區段徵收是黃敏惠市長推動西區大發展中重要的發展廊帶，市府團隊責無旁貸，繼續捍衛推動。