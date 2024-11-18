台南市深耕生態永續 雲嘉南秋冬農作物難不倒小農夫

為讓學童瞭解對生態友善才能促使環境永續循環，台南市教育局與環境教育輔導團連續4年辦理「友善環境農場體驗計畫」，10場活動除了讓學生深入認識雲嘉南秋冬常見農作物，也體驗了友善種植的技術，小朋友期許自己小小的行動為環境帶來深遠的影響。

教育局長鄭新輝表示，時下種田、養動物等農場體驗的網路遊戲盛行，雖然遊戲設計豐富多元，但是動動手指親自體驗更有趣，讓孩子可以認識自然環境與生活息息相關，瞭解友善農業的價值，從小培養友善對待環境的環保意識，讓我們為下一代留下一永續循環的未來。教育局將持續推動這類具啟發性的體驗活動，讓環保觀念深入孩子們的日常生活。

環境教育輔導團總召、虎山實小校長林勇成說，友善環境農場體驗已4年，前3年體驗課程安排在友蜂農場進行，今年選定在永康區的阿中農場，體驗活動以「帥氣小農夫x健康小廚師x快樂小園丁」3大主軸來規畫，在趣味體驗過程中，帶入科普食農教育的知識，同時寓教於樂，帶孩子們學習日常生活必備食農常識，從認識食物「產地到餐桌」過程中，了解食在地、吃當季，當季當令節氣的食物是最少的碳排放，也最友善環境。

帥氣小農夫的「玉米小學堂」課程介紹玉米常見知識，透過遊戲讓孩子們身歷其境，模擬玉米成長的一生，瞭解一支玉米得來不易，學習珍惜食物；健康小廚師藉由「洛神小學堂」介紹洛神常見知識，更安排動手做健康零嘴洛神蜜餞，瞭解產地到餐桌整個食物過程，配合當季當令，才是低碳友善環境的消費模式；快樂小園丁的「24節氣」活動，介紹東方節氣與西方星座關係，認識依循節氣規劃農作物生產排程，瞭解應運自然環境共生的觀念。

教育局感謝協辦單位友蜂農牧與國際珍古德協會共同提供專業支持，分享生態保育的知識。學生透過體驗課程，深入認識雲嘉南秋冬常見農作物玉米、蘿蔔、洛神，體驗了友善種植的技術，還參與了循環經濟農場的實地考察，認識到友善農業對動植物保護的重要性。