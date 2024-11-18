RoboRAVE國際機器人大賽台南拿28面獎牌 囊括近三分之二

台南市代表隊於日本石川縣加賀市舉行的「RoboRAVE國際機器人大賽」，在多個國家1000多名選手激烈競爭中，勇奪10金、8銀、10銅，在全部45面獎牌中，囊括近三分之二，展現堅強實力，為台南爭光。

市長黃偉哲對代表隊的優異表現表達高度肯定與祝賀，他說，南市以前瞻的眼光推動「機器人教育中程計畫」，幫助學生培養科技素養，增強問題解決能力，在國際機器人競賽中屢創佳績，顯示科技教育扎根有成，未來市府將持續支持機器人教育發展，讓更多學生受惠。

教育局長鄭新輝長表示，為系統性培養學生科技時代重要的智慧科技力，南市啟動「2024至2027年機器人教育中程計畫」，逐步提升師資素質、完善各階段課程開發、並建立區域重點學校與支持機制。透過機器人課程可協助學生強化設計思考、邏輯思維、程式語言能力，也可培養學生問題解決與創新思考能力，為學生因應未來的挑戰奠定厚實基礎。

比賽項目涵蓋循線、爬坡、創業(Entrepreneurial)、消防滅火、相撲、木板迷宮等，考驗團隊合作與問題解決能力。台南隊由高、國中及國小學生組隊參加，海東國小、文元國小組成的聯隊獲得國小組「迷宮」金牌，海東國小學生莊硯丞、莊硯茹、王詠平、文元國小徐譽恒很開心拿下金牌，他們說，透過團隊合作完成任務的感覺非常棒，很高興能為台南爭光。

石門國小蔡雨彤、邱敬祐勇奪國小組「迷宮」（陀螺儀）銀牌，他們分享，參與國際比賽意義非凡，不僅學習到如何面對壓力，更增強了迎接挑戰的信心，未來將繼續努力，爭取更高榮譽。