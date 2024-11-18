嘉義水上車站大平台挨批設計怪 將重新啟動鐵路高架化評估

嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，縣府改規畫車站大平台，因路線轉彎角度大，曾被議員譏諷像F1賽車場。交通部長李孟諺8月14日至嘉義考察時也說大平台設計怪，四周被道路包圍，未發揮空中走廊效果，將重新檢視高架化方案。今天議員詹琬蓁再度質詢，縣長翁章梁表示，已重新啟動鐵路高架化可行性評估，將針對益本比不足部分加以補強。

上午詹琬蓁質詢縣長翁章梁日前到交通部，水上鐵路高架化是否有結論，希望有個時程不要屆時又變來變去。

翁章梁表示，水上鐵路高架化案將從新啟動評估，縣府已啟動且案子已呈報中央，鐵道局要求補相關資料後才知道審核時間。將輔導整個嘉義縣相關發展變化，如何補強高架化效益。高架化是主要方案，大平台是替代方案，將回到高架化主要方案。

縣府建設處長郭良江表示，當初係因效益評估沒有過才提大平台方案，如今水上鄉2、3年來現實環境已改變，之前部長來嘉也對大平台有意見，認為高架化有機會再做評估，因為縣府針對鐵路高架化已做過2次可行性評估，中央給過1次補助，另次是縣款支應，目前正研議如何爭取中央補助再進行可行性評估作業。