快訊

12強Live／黃子鵬用16球解決4人退場 2局上中華0：0古巴

地牛翻身！高雄18:05發生規模3.8地震 6縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義水上車站大平台挨批設計怪 將重新啟動鐵路高架化評估

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣水上車站大平台，被議員譏諷像F1賽車場。交通部長日前至嘉義考察時也說大平台設計怪。圖／本報資料照片
嘉義縣水上車站大平台，被議員譏諷像F1賽車場。交通部長日前至嘉義考察時也說大平台設計怪。圖／本報資料照片

嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，縣府改規畫車站大平台，因路線轉彎角度大，曾被議員譏諷像F1賽車場。交通部長李孟諺8月14日至嘉義考察時也說大平台設計怪，四周被道路包圍，未發揮空中走廊效果，將重新檢視高架化方案。今天議員詹琬蓁再度質詢，縣長翁章梁表示，已重新啟動鐵路高架化可行性評估，將針對益本比不足部分加以補強。

上午詹琬蓁質詢縣長翁章梁日前到交通部，水上鐵路高架化是否有結論，希望有個時程不要屆時又變來變去。

翁章梁表示，水上鐵路高架化案將從新啟動評估，縣府已啟動且案子已呈報中央，鐵道局要求補相關資料後才知道審核時間。將輔導整個嘉義縣相關發展變化，如何補強高架化效益。高架化是主要方案，大平台是替代方案，將回到高架化主要方案。

縣府建設處長郭良江表示，當初係因效益評估沒有過才提大平台方案，如今水上鄉2、3年來現實環境已改變，之前部長來嘉也對大平台有意見，認為高架化有機會再做評估，因為縣府針對鐵路高架化已做過2次可行性評估，中央給過1次補助，另次是縣款支應，目前正研議如何爭取中央補助再進行可行性評估作業。

嘉義縣議員詹琬蓁希望水上鐵路高架化有個結論，不要屆時又變來變去。圖／翻攝畫面
嘉義縣議員詹琬蓁希望水上鐵路高架化有個結論，不要屆時又變來變去。圖／翻攝畫面
嘉義縣長翁章梁表示，已重新啟動水上鐵路高架化可行性評估。圖／翻攝畫面
嘉義縣長翁章梁表示，已重新啟動水上鐵路高架化可行性評估。圖／翻攝畫面

交通部長 嘉義 翁章梁 鐵路高架化 鐵道

延伸閱讀

新年迎曙光 嘉義縣公布日出印象「會動」主視覺

阿里山福美吊橋木棧道斷1死4傷 家屬悲痛：將提國賠

福美吊橋木棧道斷裂釀1死4傷 縣長翁章梁承諾加強檢視

嘉縣購物節汽車得主找到了！她騎車被撞修車竟抽中頭獎

相關新聞

【即時短評】彰顯台南古都魅力…地方默默努力 更需公部門投入

今年是台南400年，從年初的台灣會等一連串盛大活動，引領國內外遊客更認識台南，但深層面的認識還須再加強，部分NGO組織及...

台南市深耕生態永續 雲嘉南秋冬農作物難不倒小農夫

為讓學童瞭解對生態友善才能促使環境永續循環，台南市教育局與環境教育輔導團連續4年辦理「友善環境農場體驗計畫」，10場活動...

RoboRAVE國際機器人大賽台南拿28面獎牌 囊括近三分之二

台南市代表隊於日本石川縣加賀市舉行的「RoboRAVE國際機器人大賽」，在多個國家1000多名選手激烈競爭中，勇奪10金...

雲林防寒防餓雙B計畫將滿2年 已完成95戶防風修繕

雲林縣府啟動獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫將屆滿2年，已完成95戶防風修繕。雲林縣長張麗善今天視察2個案住家修...

嘉義水上車站大平台挨批設計怪 將重新啟動鐵路高架化評估

嘉義縣水上鐵路高架化益本比不足，縣府改規畫車站大平台，因路線轉彎角度大，曾被議員譏諷像F1賽車場。交通部長李孟諺8月14...

雲林大埤鄉舊庄大排成淹水重災區 動工整治可保25年不溢堤

雲林縣大埤鄉舊庄大排流域廣闊年久失修，近年氣候變遷暴雨不斷，尤其該大排出口與興安排水匯集處排洩困難，災害頻傳，凱米颱風還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。