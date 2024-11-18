雲林防寒防餓雙B計畫將滿2年 已完成95戶防風修繕

雲林縣府啟動獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫將屆滿2年，已完成95戶防風修繕。雲林縣長張麗善今天視察2個案住家修繕，她說，未來透過公私部門協力建構強韌安全網。

張麗善在四湖鄉長吳勁葦、勞青處長張世忠、社會處長林文志等人陪同下視察四湖鄉蔡厝村2處同為房屋年久失修，嚴重漏水，進行屋頂翻新個案。

屋主分別為76歲阿伯及96歲阿嬤，他們感謝公部門大力協助，終於不再受風吹雨淋之苦。

張麗善表示，縣府去年啟動雙B計畫，透過社政、戶政、警消、衛政、村里長及村里幹事展開地毯式普查，發現雲林縣65歲以上獨居長輩共有2020戶，其中約590戶屬於物資匱乏家庭，另約有193家戶因房屋老舊破損，沒辦法防風遮雨。

縣府盤整公私部門資源，透過長青食堂、實物銀行提供民生物資，同時展開老舊房舍修繕工作。縣府已完成95戶防風修繕，另有20戶已由設計公司規劃盤整中。

此外，還未動工家戶會積極尋求包括台灣心義工團、同濟會等公益慈善團體協助，早日完成修繕工程。

林文志表示，縣府期盼透過雙B計畫能邀請更多人共同守護雲林縣獨居長者、弱勢家戶，讓更多人伸出愛的援手，共同建立強韌的安全網，讓雲林充滿溫暖關懷，成為幸福有愛的縣市。

「雙B計畫」的啟動是希望能做到防寒（Better Housing）及防餓（Better food），縣府整合縣府相關局處、公所行政系統，透過公私部門協力，建構獨居長輩防寒、防餓安全網。