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雲林大埤鄉舊庄大排成淹水重災區 動工整治可保25年不溢堤

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／攝影

雲林縣大埤鄉舊庄大排流域廣闊年久失修，近年氣候變遷暴雨不斷，尤其該大排出口與興安排水匯集處排洩困難，災害頻傳，凱米颱風還曾淹水深達1.6米，村落受困鄰近豐田工業區交通也受阻，成為雲林重災區，水利署與縣府今天開工第1期整治500公尺預計明年9月完工。

大埤鄉地勢低窪，沿著舊庄大排全長2.6公里，流經怡然、北鎮、興安等村落，因大排年久失修，斷面及護岸高度不足，每逢風雨大水經常溢堤直衝農村氾濫成災。

今年7月底凱米颱風帶來豪大雨，當地淹水嚴重，有的地區甚至淹水深達1.6米，興安村長劉國民說，該村位於舊庄、興安大排交接處，凱米洪水來不及宣洩直趨村落，整村都被淹沒，水深及胸，村民數晚未眠，至今心悸猶存；地方亟盼改善。

雲林縣政府獲水利署補助5950萬元將進行「舊庄大排治理工程」，第一期工程今天開工，雲林縣長張麗善、第五河川分署長吳明華、大埤鄉長林森寳、縣議員王秋足、蔡東富、簡慈坊等人共持動土儀式。

縣府水利處長許宏博表示，該工程將通洪斷面從原本7至8公尺拓寬至13公尺，護岸高度加高1公，分2工區施工共500公尺，舊庄大排加上過去已施工的部分，該期工程一旦完工，整治率可達75％，且工程也符合25年不溢堤保護標準。

張麗善表示，舊庄大排屢屢帶來水患，尤其兩大排交會口一帶，一旦完成整治，村民將可遠離淹水夢魘，該工程預計明年9月完工，至於其他相關排水治理，將會持爭取逐步解決。

雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，淹水深達1、2公尺，村民苦不堪言，大排今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，淹水深達1、2公尺，村民苦不堪言，大排今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，淹水深達1、2公尺，村民苦不堪言，大排今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，淹水深達1、2公尺，村民苦不堪言，大排今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／攝影
雲林縣大埤鄉舊庄大排經常氾濫成災，今天動工整治，將解決當地水患。記者蔡維斌／攝影

凱米颱風 氣候變遷 洪水 淹水 雲林

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