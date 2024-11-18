「不能支持預算，打我們的臉」 南市議會預算審查爆散會

台南市議會今下午進行聯席審查114年度總預算暨附屬單位預算案，在審查民政局及各區公所單位預算時，民進黨市議員謝舒凡細數多項佳里區公所爭取經費預算，建設卻處處擺爛案例，要求清點人數，民政局長姜淋煌溝通回應，更引發國民黨市議員林燕祝不滿，二度要求清點人數，最後因出席議員未達半數，由主席、市議員蔡宗豪敲槌宣布「散會」。

謝舒凡在發言時，先詢問姜淋煌「一區之長」的作用，隨後細數佳里區公所爭取的經費預算，包含柏油道路積水、佳里公園大道長椅、里辦公室公廁翻修、農路翻修等，但區公所卻處處擺爛喊「沒錢！」，讓地方居民求助無門。謝舒凡說，「不能支持你們的預算，來打我們的臉」，要求凍結佳里區長特別費，同時要求清點人數。

經協調後，姜淋煌雖允諾1周內會改善處理民代反映的事項，倘若無法改善會依法咎責，此說法卻引來其他議員不滿。林燕祝痛批姜淋煌的回應，「根本是詐騙集團的手法」，區長做不好，民政局就應要先自行處理檢討，為何每次都要透過議會質詢、議事廳清點人數的手段，再度要求議會清點人數。

經議事人員清點在場人數，52名台南市議員僅有26名在場，由於未達法定人數，經主席蔡宗豪敲槌宣布「散會」。

針對議會預算審查遭清點人數後散會，姜淋煌回應，主要是議員對地方建設經費多所關心，已要求各公所、區長應多加溝通說明，已獲得議員的理解與支持。