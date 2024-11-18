虎尾科大校慶！印尼親王贈送佩劍 表達合作培育人才之意

虎尾科技大學今年校慶很印尼，除成立印尼校友會，印尼親王TEJO還親手打造一支宮廷佩劍送給學校，印尼駐台代表處主任伊鑑軒也期待與虎科大合作共同培育更多AI科技人才。甫獲票選連任的校長張信良強調跨國際培養人才是校務的新未來。

虎尾科大創校44年發展成為國內精密機械和AI科技人才搖籃，更負責國內無人機研發基地運營，今年校慶「智慧增能、虎嘯龍吟」為主軸將展開一系校慶，今天記者會除展示農業科技等成果也頒發績優獎學金。

除多位企業老板到場，印尼駐台經貿代表處主任伊艦軒及世界印尼僑民聯誼總會副主席謝佳微也到場，數十名印尼學生身穿印尼花襯衫，掛牌成立印尼校友會，使校園洋溢濃濃印尼風情。

伊艦軒代表致贈印尼親王TEJO為虎尾科技大學親手打造象徵榮譽與傳承的宮廷佩劍「克里斯劍」（列為世界非物質文化遺產），肯定校方培育印尼青年才俊。

他表示，現在AI科技當道，印尼也逐步發展，虎科大在精密工業、AI科技人員培育有極佳表現，期待後續有更多合作培育更多人才，代表處也會盡力協助印尼學生來就讀。

校長張信良表示，虎科大2009年開始招收外籍生，不論留台或返國服務都有很好表現，今年就有多位外籍生獲傑出校友殊榮，目前學校外籍生有200多人，印尼生占4成，表現傑出，尤其印尼生謙謙有禮，更成為學生標竿，跨國際培育人才是校務的新未來，將與印尼更緊密合作。

今天虎科大農檢中心的「農業質譜快檢移動實驗室」也首度亮相，中心主任沈振峯表示，農業部農藥試驗所與虎科農檢中心合作可檢出200種農藥，農友只需提供300至600克樣本送驗，約一天就能檢出農藥殘留，農業部農藥所目前已推出2輛移動實驗室車，預計明年有5台跑遍全台，為食安把關。