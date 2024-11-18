台南建案因古蹟起糾紛 居民控建商不履約 他：我的權益在那裡

台南善化區「集村農舍」建案發生糾紛，20多戶質疑建商「拒絕履行合約」、單方面宣布與住戶解約，今天副議長林志展與市議員李文俊、周嘉韋開協調會，呼籲建商履行合約；不過吳姓業者認為預定地古蹟造成完工遙遙無期、要求一定期限後解約。

吳姓建商強調建商的權益跟住戶的權益一樣都要受到保障，與林志展、李文俊幾度爭辯，到中午散會仍無具體結論。身兼律師的周嘉韋表示，業者因為考古問題延宕工程，有權要求法律保障他的權益，但提出的新合約有許多與事實不符的內容，會再與對方協調，不會坐視住戶的權益受損。

建案基地位於「善化‧社內疑似考古遺址」區內。面積約6540平方公尺，計畫申請建照前委託考古公司調查，於一半基地內發現近20處「考古現象」。

住戶們表示，該建案原定4年前動工，建商已向每戶住戶預收500萬至700萬元不等款項，20戶共計一億多元。然而建商以挖掘工程中發現古蹟碎片為由不再施工，並要求與住戶解約。

受影響住戶指出，他們面臨巨大財務損失與不確定未來，求助無門，最後找到周嘉韋、林志展、李文俊協調，要求建商履行合約，「回復原地原建」，保障住戶合法權益與居住夢想。

住戶代表表示，這場爭議已經拖延多年，對家庭和生活造成極大影響，亟需迅速解決。林志展表示，建商在未取得住戶同意的情況下單方面解約並不合理，並要求政府相關單位協助住戶捍衛權益。