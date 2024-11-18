嘉市青少年微電車肇事偏高 議員要求加強教育宣導

嘉義市議員戴寧對於青少年騎乘自行車、微電車肇事率偏高於議會質詢，YouBike騎乘率每年成長，滿14歲可以騎乘微電車，教育處等單位要加強教育宣導；教育處表示，各校透過交通安全周及相關課程模組教孩子注意並實踐。

戴寧表示，嘉義市這2年微型電動二輪車，肇事率在未滿18歲的孩子已經超過6成，這問題到底出在哪裡？是不是在教育落實宣導的工作做得不夠？嘉義市有些國小有自行車考照，但是各校的預算編列還有執行狀況真的有完全落實嗎？然後到他們14歲時可以騎行微型電動二輪車的時候，學校有沒有再進一步來做宣導，或者是來做考試讓孩子能夠有符合道路安全資格來正常的上路，因此要求教育處重視這問題，並且編列預算督促各校執行。

她說，2020年開始嘉義市國小已經辦理自行車考照的很棒活動，但是各校的落實狀況並不是很完整，有的學校謹慎地到到監理站來做考試，有些學校呢，就在學校走個過場並沒有徹底執行，尤其延伸到14歲這關卡孩子的交通安全有沒有徹底教育？

教育處表示，各校透過交通安全周及相關課程模組教孩子注意並實踐。今年榮獲交通部交通安全教育宣導全國第二名，去年也得到金安獎，如南興國中相關教案也都有獲獎，嘉義市道安校園教育十分落實。交通安全計畫各校都有在推動，教育處會持續就孩子出校園後，包含愛心商店，導護志工，還有現在配合的永續淨零的自治條例，進行零排放的接送區等都是交通安全教育。同時，也要呼籲駕駛人要關心到所有的行人的安全。