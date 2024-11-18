快訊

12強賽中華隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

從珠海撞人到無錫殺人：中國社會安全感崩盤？

台股跌196點收22,546點、力守季線 台積電收1,025元

聽新聞
0:00 / 0:00

台南亞太棒球村導入運動科技 議員籲訂定使用規範

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南亞太棒球訓練中心預計明年竣工啟用，南市體育局計畫導入運動科技場域，包含台南市棒球選手投打練習數據及應用，多位議員今在議會預算審查時，要求體育局訂定使用規範，保障資訊回饋。圖／南市工務局提供
台南亞太棒球訓練中心預計明年竣工啟用，南市體育局計畫導入運動科技場域，包含台南市棒球選手投打練習數據及應用，多位議員今在議會預算審查時，要求體育局訂定使用規範，保障資訊回饋。圖／南市工務局提供

2024年世界棒球12強賽，中華隊昨天力退澳洲取得4強門票，將前進東京巨蛋，此役可見運動科技數位化情蒐資料的重要性，而台南亞太棒球訓練中心預計明年竣工啟用，南市體育局計畫導入運動科技應用，多位議員今在議會預算審查，要求體育局訂定使用規範，保障資訊回饋。

體育局表示，「台南市棒球選手投打練習數據及應用計畫勞務採購案」經費約625萬，由中央補助550萬，由市府自籌配合款75萬，本月7日已上網招標，預計21日開標，將委請廠商開發相關AI投打練習分析軟體，並規畫設置在亞太棒球訓練中心。

市議員Ingay Tali穎艾達利指出，市府體育局辦理公開招標，委由廠商開發相關投打練習數據軟體，然而相關數據智慧財產權卻屬於廠商，未來球員選手投打練習數據是否能真的運用在球員選手，感到質疑，要求體育局在實際操作之前，應訂定設備相關使用申請辦法、收費方式。

市議員郭鴻儀也說，近期世界棒球12強開打，可以看見運動科技數位化進入運動場域的重要性，更是現在的趨勢，針對相關數據的使用規範、使用數據資訊回饋，市府應訂定謹慎嚴謹的辦法，也期盼體育局未來能爭取更多運動科技的項目及經費，帶動台南運動發展。

體育局說明，投打練習及跑壘分析AI軟體目前市面上有可供租用的軟體，倘若得標廠商租用軟體，智慧財產權市府不會擁有，但若由得標廠商自行開發，市府可透過契約方式歸屬智財權，相關數據可儲存在中央資料雲端，球員選手也可申請相關練習數據，針對未來該套設備的相關使用及數據申請辦法，會盡快研議擬定。

議員 運動 體育

延伸閱讀

台灣隊太勵志！插管病人醒後第一句話：今天台灣棒球有WIN嗎？

金馬獎收視告急！頒獎典禮強碰12強棒球台日大戰

大巨蛋周年／前朝釀創傷？遠雄：蔣萬安上任感受很大誠意

新北歡樂耶誕城運動派對湧萬人 為12強中華隊熱情應援

相關新聞

嘉市青少年微電車肇事偏高 議員要求加強教育宣導

嘉義市議員戴寧對於青少年騎乘自行車、微電車肇事率偏高於議會質詢，YouBike騎乘率每年成長，滿14歲可以騎乘微電車，教...

台南亞太棒球村導入運動科技 議員籲訂定使用規範

2024年世界棒球12強賽，中華隊昨天力退澳洲取得4強門票，將前進東京巨蛋，此役可見運動科技數位化情蒐資料的重要性，而台...

台南400年的省思 歷史街區成了小小美術館

台南400即將進入尾聲，過程中有許多介紹台南文化底蘊的活動，但明年、後年呢？台南社大用行動留住歷史軌跡，並轉化為居民熟知...

未列管高臭氧潛勢行業...南市環局不放過 5年追繳3.27億元空汙費

秋冬是空氣品質不良季，臭氧則是主要汙染指標物之一，為了減少臭氧濃度過高帶來的危害，台南市環保局加強查核列管工廠，今年從2...

新年迎曙光 嘉義縣公布日出印象「會動」主視覺

嘉義縣文化觀光局今天公布2025年阿里山日出印象音樂會主視覺，設計融入如鑽石般閃耀的日出、雲海、阿里山小火車及躍動的音符...

不老族／雲林88歲翁當志工 屏東7旬嬤秀劈腿

雲林志工隊成長迄今675隊，人數超過2萬多人，縣府昨表揚績優志工及團隊，88歲退休校長翁振文服務逾22年從未間斷，成為典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。