台南亞太棒球村導入運動科技 議員籲訂定使用規範

2024年世界棒球12強賽，中華隊昨天力退澳洲取得4強門票，將前進東京巨蛋，此役可見運動科技數位化情蒐資料的重要性，而台南亞太棒球訓練中心預計明年竣工啟用，南市體育局計畫導入運動科技應用，多位議員今在議會預算審查，要求體育局訂定使用規範，保障資訊回饋。

體育局表示，「台南市棒球選手投打練習數據及應用計畫勞務採購案」經費約625萬，由中央補助550萬，由市府自籌配合款75萬，本月7日已上網招標，預計21日開標，將委請廠商開發相關AI投打練習分析軟體，並規畫設置在亞太棒球訓練中心。

市議員Ingay Tali穎艾達利指出，市府體育局辦理公開招標，委由廠商開發相關投打練習數據軟體，然而相關數據智慧財產權卻屬於廠商，未來球員選手投打練習數據是否能真的運用在球員選手，感到質疑，要求體育局在實際操作之前，應訂定設備相關使用申請辦法、收費方式。

市議員郭鴻儀也說，近期世界棒球12強開打，可以看見運動科技數位化進入運動場域的重要性，更是現在的趨勢，針對相關數據的使用規範、使用數據資訊回饋，市府應訂定謹慎嚴謹的辦法，也期盼體育局未來能爭取更多運動科技的項目及經費，帶動台南運動發展。

體育局說明，投打練習及跑壘分析AI軟體目前市面上有可供租用的軟體，倘若得標廠商租用軟體，智慧財產權市府不會擁有，但若由得標廠商自行開發，市府可透過契約方式歸屬智財權，相關數據可儲存在中央資料雲端，球員選手也可申請相關練習數據，針對未來該套設備的相關使用及數據申請辦法，會盡快研議擬定。