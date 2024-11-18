台南400年的省思 歷史街區成了小小美術館

台南400即將進入尾聲，過程中有許多介紹台南文化底蘊的活動，但明年、後年呢？台南社大用行動留住歷史軌跡，並轉化為居民熟知的事，進而融入生活。最近學員透過創作，讓這些軌跡與故事傳說成為明信片、馬克杯、小畫作，在巷弄發光發亮，向下個400年邁進。

師生採集五條港、德慶溪、竹溪、枋溪、福安坑溪、台南城門等歷史場域，以信義街區老屋、巷弄牆面為展區，以巷弄傳說為題材，讓旅人也能看見市民眼中生活台南的風景，以及對於台南人文生活氛圍的眷念與喜愛。

台南社大藝術領域經理人李慧玲表示，在台南藝術節眾多的主題展中，有許多專業策展人為台南展出了許多精采的主題，但這些展出中，如果能有一個有著創作素人的觀點，有一個市民共同參與的平台，在藝術節中，為台南400主題提出觀點、說出一些故事，一定是一個很有意思的事。

因此，與台南社區大學油畫教師張駿業合作，帶領班級學員以歷史街巷為主題進行創作，並與信義街合作的店家夥伴進行展場合作，以街區為展場，讓逛遊的旅客，可以透過油畫小作品，看見市民視角中的老街生活感。

張駿業說，這些作品不僅是風貌的寫照，更是生活記憶的保存。經過一年的籌備，帶領學員走遍台南各地寫生，希望可以記錄市民參與、觀展的台南風景，捕捉各種不期而遇的瞬間，也為這個城市留下紀錄。

師生在巷弄找尋街巷創作題材時，聽聞店家、廟宇分享許多老街裡的傳說與故事，產生了在街巷空間策展的想法。難忘的是踏入信義街的一次深夜寫生，集福宮的廟公特地為他留了一盞燈，可以安心完成畫作，這份溫暖的人情味令他深受感動。隨著他與街區鄰里的連結加深，也開始接觸到信義街獨特的「貓妖」傳說，以此為靈感，繪製街區上的貓咪及台南週邊的景點。

學員林秀緞分享，走入巷弄創作，發現畫不只是畫，也是風景，而且是有故事、人情味的風景。學員莊琇雯則說，原以為自己很了解這座城市，但在找尋創作素材時，才發覺自己還可以更深入的感受這座城市的底蘊，並讓自己看見欣賞台南的不同角度。

常帶旅客走讀的街上屎溝墘民宿客廳廳長蔡宗昇說，老街除了適合逛遊的街屋景點與小吃、咖啡廳外，更需要經常性的藝術創作來增加旅客進入街巷的吸引力，把街區活化的亮點，透過創作轉化成更深入的觀點，能更完整的感受這些生活場景被保存的重要性，也希望未來這些街區作品，能以作品集的方式留存在街區中。