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未列管高臭氧潛勢行業...南市環局不放過 5年追繳3.27億元空汙費

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
臭氧則是空氣不良季主要汙染指標物之一，為了減少臭氧濃度過高帶來的危害，台南市環保局加強查核列管工廠。記者鄭惠仁／翻攝
臭氧則是空氣不良季主要汙染指標物之一，為了減少臭氧濃度過高帶來的危害，台南市環保局加強查核列管工廠。記者鄭惠仁／翻攝

秋冬是空氣品質不良季，臭氧則是主要汙染指標物之一，為了減少臭氧濃度過高帶來的危害，台南市環保局加強查核列管工廠，今年從255家環境部管制高臭氧行業別的未列管工廠中，發現有117家有使用有機溶劑而具有高臭氧生成風險，已追繳80萬空汙費。

環保局表示，今年加強輔導117家使用有機溶劑未列管工廠，主要為印刷業、塑膠製品及金屬製品製造業，鼓勵業者增設集氣及後端防制設備，減少污染擴散。對於達到申報標準卻未申報空汙費或有機溶劑使用疑義的工廠，也追繳空汙費，截至今年第二季執行有機溶劑原物料抽測業者中有30%不及格，並追繳近80萬空汙費，持續加強查核。

經過未列管清查、空汙費追補繳、減量輔導作業等多方管制後，今年NMHC(非甲烷碳氫化合物、臭氧前驅物)年平均值已比去年下降33%，顯示空氣品質逐步改善，環保局也將繼續加強對VOCs排放管理。

環保局長許仁澤表示，該局致力空汙改善，藉由每階段重點管制不同行業別，提高管制效率，從2020年至2022年重點管制塗布、凹版印刷製程到2023年查驗製程流向查驗，徹底盤查凹版印刷，並執行VOC減量協商、塗裝逸散議題後，一共追繳3.27億元空汙費。

揮發性有機物的管制已從大型工廠延伸到未列管的小型工廠，目的是從源頭減量，降低臭氧前驅物排放，確保空氣品質與市民健康。許仁澤提醒，臭氧濃度過高會影響呼吸道健康，環保局除了輔導工廠加強防制，也會持續推動設備升級，並透過說明會提升業者的防制意識，呼籲業者配合政策，共同減少空氣汙染。

環保局長 空氣品質

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