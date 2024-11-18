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新年迎曙光 嘉義縣公布日出印象「會動」主視覺
嘉義縣文化觀光局今天公布2025年阿里山日出印象音樂會主視覺，設計融入如鑽石般閃耀的日出、雲海、阿里山小火車及躍動的音符，以會動的主視覺凸顯嘉義味；縣長翁章梁表示，看見阿里山新年的曙光，象徵新的一年將迎來好運。
阿里山日出印象音樂會即將邁入第23周年，在海拔2400公尺的阿里山森林遊樂區，用音樂演出陪著現場及線上民眾迎接新年第一道曙光，經典又高品質的音樂會，歷年演出邀約團隊都更上一層樓，2024年邀請團隊包括十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事樂團，以「三聲齊響」的演出造成廣大迴響，2025年的卡司也將會相當精采，值得期待。
翁章梁說，住在森林裡，迎面而來的是雲海霧氣，張眼即見的森林景致，這就是阿里山，而這也是阿里山最吸引外國觀光客來台灣朝聖的原因之一，今年林業鐵路也已全線通車，還推出福森號及栩悅號兩列特色車廂，讓遊客享有多元的交通運具及旅遊規畫新選擇，全國遊客攜家帶眷一起來嘉迎新年曙光，許給自己美好的願望。
文觀局指出，元旦來到阿里山聆聽美妙音樂，享受日出雲海的浪漫，台18線沿線也有許多美食小吃、網美打卡景點，此外也邀請大家參加到明年3月2日的「來嘉走走」步道活動，參加音樂會的同時，還能挑戰祝山觀日步道蒐集專屬寶石，步道活動邀約知名圖像黃阿瑪與健行筆記平台共同推出線上尋寶活動，以智慧科技虛實整合，總計10條嘉義縣特色步道玩出新樂趣，活動詳情至官網查詢。
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