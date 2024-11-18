新年迎曙光 嘉義縣公布日出印象「會動」主視覺

嘉義縣文化觀光局今天公布2025年阿里山日出印象音樂會主視覺，設計融入如鑽石般閃耀的日出、雲海、阿里山小火車及躍動的音符，以會動的主視覺凸顯嘉義味；縣長翁章梁表示，看見阿里山新年的曙光，象徵新的一年將迎來好運。

阿里山日出印象音樂會即將邁入第23周年，在海拔2400公尺的阿里山森林遊樂區，用音樂演出陪著現場及線上民眾迎接新年第一道曙光，經典又高品質的音樂會，歷年演出邀約團隊都更上一層樓，2024年邀請團隊包括十鼓擊樂團、樂興之時管絃樂團以及尋人啟事樂團，以「三聲齊響」的演出造成廣大迴響，2025年的卡司也將會相當精采，值得期待。

翁章梁說，住在森林裡，迎面而來的是雲海霧氣，張眼即見的森林景致，這就是阿里山，而這也是阿里山最吸引外國觀光客來台灣朝聖的原因之一，今年林業鐵路也已全線通車，還推出福森號及栩悅號兩列特色車廂，讓遊客享有多元的交通運具及旅遊規畫新選擇，全國遊客攜家帶眷一起來嘉迎新年曙光，許給自己美好的願望。