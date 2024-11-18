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不老族／雲林88歲翁當志工 屏東7旬嬤秀劈腿

聯合報／ 記者蔡維斌劉星君／連線報導
雲縣府昨表揚績優志工及團隊，88歲國小退休校長翁振文（右二）服務超過22年。記者蔡維斌／攝影
雲縣府昨表揚績優志工及團隊，88歲國小退休校長翁振文（右二）服務超過22年。記者蔡維斌／攝影

雲林志工隊成長迄今675隊，人數超過2萬多人，縣府昨表揚績優志工及團隊，88歲退休校長翁振文服務逾22年從未間斷，成為典範；另，屏東辦第4屆青銀街舞比賽，內埔文康中心70多歲阿嬤能做劈腿，相當亮眼。

雲林今年有563名志工獲獎，獲獎人數比去年更成長26.2%，縣長張麗善頒獎並讚賞說，志工樂於從服務中分享快樂，把愛匯集成社會明亮燈塔，讓人感心。

受獎者以褒忠國小退休校長翁振文年齡最高，在褒忠鄉衛生所擔任保健志工服務今22年，每天幫忙量血壓，最特別的是他自編1首健康歌，藉此提醒顧健康最重要；他說，退休前2年妻子罹患阿茲海默症，他便帶她開始當志工，遭質疑生病怎還出來當志工，但他認為當志工既可陪伴她，也可帶她出來照顧別人，既快樂又顧健康，堅持做到底。

屏縣府昨舉辦青銀街舞祭，長輩苦練半年與學生尬舞，74歲吳秀春（前）還可劈腿。記者劉星君／攝影
屏縣府昨舉辦青銀街舞祭，長輩苦練半年與學生尬舞，74歲吳秀春（前）還可劈腿。記者劉星君／攝影

屏東縣政府於縣立體育館辦「Dance Up！青銀街舞祭」，15組社區據點260名長者參賽，與縣內大專院校青年學子展現半年練習成果，由屏東市勝利社區發展協會奪下第1名，屏東縣善護協會、屏東市長青學苑服務協會分別拿下2和3名。

內埔鄉文康社區長輩首次參賽，指導老師梁盛倫曾是跆拳道選手，將舞風結合跆拳道，練習過程發現74歲吳秀春在拉筋時劈腿，決定安排秀出一字腿劈，讓人驚訝；參賽最高齡是滿州社區93歲林泰生，他說，保養祕訣就是對事物保有好奇心、學習新事物，保持規律生活。

屏東縣政府 街舞 跆拳

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