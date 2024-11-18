蚵棚吹壞 保麗龍浮具成環境災難

台南市蚵棚所使用的浮具多為保麗龍等發泡塑膠材質，上月底康芮颱風掃毀蚵棚，數萬浮具散落在海岸，還未清完，甚至有蚵農為撿拾浮具補貼成本引發槍擊案。對此，市府表示最快後年禁用保麗龍浮具，漁民則盼開發出更好用的環保浮具。

市府正發包清除散落海岸的浮具，南市農業局指出，鄰近縣市都已禁用保麗龍浮具，議員也連署提案修改南市淺海牡蠣養殖管理自治條例，目前尚由法規委員會討論中，若通過，將從2026年10月1日起禁用保麗龍。

台南市每年牡蠣產量僅次於嘉義縣、雲林縣，養殖方式以浮棚為主，每到養殖季結束，市府要花約2千萬元清除廢棄蚵棚，更棘手的是，絕大多數浮具都使用保麗龍等發泡塑膠材質，保麗龍碎裂後，碎塊漂浮海洋或散落在沙灘造成環境災難，為此，政府鼓勵蚵農使用EPP（發泡聚丙烯）材質浮具，但2021年發現此一材質依然會碎裂，因此改建議套袋方式處理，並改鼓勵使用HDPE（高密度聚乙烯）塑膠浮具。

不過塑膠浮具遭嫌不好用，許多蚵農說，除了不好綁，碰撞時，繩索也較易鬆脫，且重量較重，浮力不如發泡材質浮具。台南社大研究員晁瑞光說，康芮颱風後調查北門潟湖到黃金海岸之間的海洋廢棄物，絕大多數散落的浮具為保麗龍及EPP浮具，幾乎沒看到塑膠浮具。

製作環保塑膠浮具的業者說，持續在改進浮具產品，實際上許多有在用環保塑膠浮具的蚵農都說好用，因碰撞裂損而滲水失去浮力的比率相當低，而韓國則多以延繩式養殖牡蠣，大陸、越南也都是此方式，是值得思考的方向。農業局表示，台南海域也有蚵農在試驗延繩式，因關係到產量問題，須尊重蚵農的意願。