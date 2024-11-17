嘉市「棒球原鄉」未轉播12強 議員批未回應球迷對賽事期待

世界12強棒球賽，中華隊確定取得東京複賽門票，有縣市政府安排大螢幕為中華隊加油；嘉義市議員王浩批評，嘉義市是以KANO著稱的城市，他已多次建言，目前為止市府的動態卻無法回應廣大嘉義棒球迷與支持愛護台灣運動的朋友，感到遺憾。市府表示，事關賽事轉播權，會再與中華電信及其他相關單位，針對棒球12強賽公播事宜，規畫後續賽事戶外共同觀看活動。

中華隊爭取世界12強棒球賽複賽門票，今天在關鍵戰役面對澳洲隊；嘉義市議員王浩有感而發於臉書表示，2023年議會定期會時質詢時任教育處長林立生，表達對於台灣選手參與各類國際賽事，都曾在中正公園、棒球場前廣場，或是民間團體也曾借文化公園舉辦過相關的大型螢幕實況，鄰近縣市包含台南高雄，還有雲林虎尾公所皆也有舉辦。

他在今年5月21日定期會時曾質詢教育處長郭添財，詢問是否有掌握今年將舉辦的世界12強棒球賽以及日後經典賽的資格賽與正賽等等，當時處長表示，嘉義市是棒球原鄉，有這類型的國際重要賽事舉辦，就會盡力來克服技術困難。事隔半年，當世界12強賽在台灣的大巨蛋如火如荼展開，而我國選手預賽二連勝，只要再一勝，取得對澳洲之戰的關鍵勝利後，就有很大的機會前進東京，晉級四強，爭奪最後的世界冠亞季軍之時，屏東縣政府已經於昨天，在西市場架起300吋超大螢幕，連續安排3場轉播，新北市的歡樂耶誕城也在8層樓LED和新北轉運站LED，共6大面螢幕，連續3天直播世界12強棒球賽，要一起為台灣加油，嘉義市是以KANO著稱的城市，儘管已經多次建言，目前為止市府的動態卻無法回應廣大嘉義棒球迷與支持愛護台灣運動的朋友，他深表遺憾。