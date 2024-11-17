南市動保市集登場 寵物闖關賽毛孩與飼主默契大考驗

台南市政府農業局動保處今下午在善化糖廠辦理動保市集，安排一系列活動，其中寵物闖關賽，更是毛孩與飼主默契大考驗，吸引大批遊客圍觀，意外炒熱氣氛。

宣導毛孩保育觀念，農業局安排這次「我愛毛孩從心開始」動保市集，活動融入「台南400-農漁地景藝術節-府城動保蛻變與進步」的「農村再生」主題，展示台南在動物保護與農村文化上相關創新，更邀請到人氣動保大使林怡廷（牙牙）現身分享與毛孩們溫馨故事。

市集現場設置多種攤位，包含動保宣傳區、認養專區、疫苗施打服務區及寵物用品與健康產品展示區，吸引眾多飼主與毛孩參與互動，農業局主秘吳威達、動保處長周志勳等人與會。

現場也安排113年度國中小動物保護教育宣導繪畫比賽頒獎典禮，獲獎作品以「台南農村友好狗」為主題，透過孩子們創意描繪出人與狗在農村中的和諧共處。

活動最受矚目的亮點之一是寵物闖關賽，比賽分為中小型犬組和大型犬組，每隻參賽毛孩在主人的引導下完成闖關挑戰，以最快時間獲勝。比賽中，飼主可使用玩具或食物引導毛孩前進，雖然會增加比賽時間，但也增添了競賽的趣味性。每組獲勝者都可獲得價值不斐的寵物保養組，激勵飼主和毛孩一同挑戰，現場氣氛熱烈。