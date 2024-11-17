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雲林志工隊增百餘隊突破2萬人 志工表揚感人故事一簍筐

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣志工隊和人數大幅增加，每位熱心志工天天付出心力服務人和社區，把健康和快樂傳播到每個人身邊。記者蔡維斌／攝影
雲林縣志工隊和人數大幅增加，每位熱心志工天天付出心力服務人和社區，把健康和快樂傳播到每個人身邊。記者蔡維斌／攝影

雲林縣縣志工隊今年成長103隊總人數也超過2萬多人，雲林縣府今天提前慶祝國志日工，表揚563名績優志工，其中88歲退休校長翁振文在褒忠鄉衛生所當志工20多年不間斷，還自編健康歌宣揚「活到老愛到老」精神。

社會處長林文志說，今年有563位志工獲獎，有20名高齡志工、5組家庭志工、5名特殊貢獻獎、6個績優團隊、533名績優志工，其中金質獎125名、銀質獎173名、銅質獎225名。今年獲獎人數比去年更成長了26.2％，可見大家對於公共事務不遺餘力。

受獎者以褒忠國小退休校長翁振文年齡最高，他在褒忠鄉衛生所擔任保健志工服務今22年，每天幫忙量血壓為民眾健康把關，服務時數多達3129小時，最特別的是他自編一首健康歌，與民眾分享，提醒顧健康第1重要。

他說，退休前2年太太罹患阿茲海默症，他便帶太太開始當志工，有不少人質疑太太生病了，怎還出來當志工，但他認為當志工既可陪伴她，也可帶她出來照顧別人，既快樂又顧健康，所以決心堅持做到底。

獲得績優志工銅質獎的82歲陳勤，服務時數700小時，她說，當志工有事做，才覺得自己「還年輕」，許多志工夥伴合作社區變得更好，大家活得更快樂。87歲救國團退休的伍正豐，每天精神抖擻樂在服務，是長青志工好典範。此外也表揚志工家庭及服務超過1200小時金質獎的志工。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣志工隊從原有572隊增加到今年675隊，成長103隊，人數更超過2萬多，還在持續成長中，志工樂於從服務中分享快樂，把愛匯集成社會明亮燈塔，讓人感心。

88歲的褒忠國小退休校長翁振文是全縣志工最高齡，投入服務工作超過22年從不間斷。記者蔡維斌／攝影
88歲的褒忠國小退休校長翁振文是全縣志工最高齡，投入服務工作超過22年從不間斷。記者蔡維斌／攝影
雲林縣志工隊和人數大幅增加，縣府提前慶祝國際志工日並表揚563名熱心志工，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影
雲林縣志工隊和人數大幅增加，縣府提前慶祝國際志工日並表揚563名熱心志工，場面溫馨。記者蔡維斌／攝影

張麗善 志工 雲林

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