台南竹溪多樣化特色展現都市森林之美 環團呼籲打造人文生態之溪

台南市南區緊鄰體育公園及竹溪寺院落群的哈赫拿爾森林，最近終於開放，假日也吸引大人小孩來此踏青，享受森林生態之旅；環保團體認為下游南山公墓群有如博物館，出海口到黃金海岸四鯤鯓，從源頭巴克禮公園起，形成最具特色的水系，應做更好規畫，打造迷人的人文生態之溪。

哈赫拿爾森林過去荒亂一片，雖有未開發，最原始的都市森林，但竹溪不乾淨，森林髒亂，流浪犬多，民眾避之唯恐不及。多年來在環保、文化團體的疾呼，總統賴清德擔任副總統時也來此踏踩，加上市府有計畫地爭取與規畫，爭取到經費，並以低開發原則改善及營造環境，哈赫拿爾森林也在千呼萬呼以及眾人期待中完工並開放，進入公園有如來到小森林，昆蟲屋、沉砂池，以及淨水後，透過蜿蜒流水，製造小瀑布，以及蜻蜓生態介紹等，充滿森林生態的美與氣氛。

台南社大研究員晁瑞光說，竹溪的源頭夢湖位於巴克禮公園，這裡就有半自然生態的性質，，經體育公園來到竹溪橋，則是鬱鬱蒼蒼的小森林，體育公園的特色是遊憩休閒，哈赫拿爾森林公園則是森林生態，在低開發營造中，也具有生態教育功能，建議解說牌能增加一些相關提醒，包含建議穿長袖、防蚊蟲叮咬等。

由於竹溪2期水質改善工程將動工，預計2027年完工，屆時上游流入竹溪的水可完全改善，目前過竹溪橋仍有臭味的水可變成親水環境，連帶使得過金湯橋的竹溪，在南山公墓群河段的水質也獲得改善。南山公墓區屬草原型，墓群遠至荷蘭、明鄭時期，內有許多古墓、圖騰以及豐富的歷史文化，應改善區內環境，並規畫相關導覽活動，發展出特有墓群文史之旅。

竹溪下游就是日新溪，出海口在黃金海岸四鯤鯓，這裡踏浪、玩海上運動的海洋觀光區，因此，竹溪從巴克禮公園、體育公園、哈喝拿爾森林公園、南山公墓到黃金海岸，展現此水系多樣化的觀光、生態與文化特色，也是城市中所罕有，更應在減少都市開發下做好相關規畫，讓竹溪成為台南市區最美麗河流。

台南市南區哈赫拿爾森林公園完工開放，展現都市森林之美。記者鄭惠仁／攝影

台南市南區哈赫拿爾森林公園完工開放，展現都市森林之美。記者鄭惠仁／攝影 台南市南區哈赫拿爾森林公園完工開放，展現都市森林之美。記者鄭惠仁／攝影