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推安心飲品 嘉市評核120家飲冰品業者公布31名金搖獎店家

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
獲嘉義市衛生局評鑑的31家「金搖獎」美食地圖。圖／嘉義市政府提供
獲嘉義市衛生局評鑑的31家「金搖獎」美食地圖。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府衛生局為確保民眾能吃到、喝到衛生安全的飲冰品，從飲冰品製作到販售至消費者過程中的每一環節逐一把關，今年共完成輔導120家飲冰品業者，並進行現場評核及檢驗，最終共有31家通過獲頒「金搖獎」殊榮。

副市長林瑞彥表示，手搖飲以及冰品已經成為國人生活飲食中不可或缺的一部份，幾乎隨處可見人手一杯，凸顯飲冰品的衛生食安問題須受重視。嘉義市的飲冰品業者約有557家，市衛生局在食品安全風險分析規畫下，於2022年全台首創專屬於嘉義市的食安招牌-飲冰品業「金搖獎」，今年延續辦理第二屆，透過召集食品衛生安全專家及衛生局稽查人員組成輔導、評核團隊，完成輔導120家飲冰品業者，並篩選出40家業者進行現場評核及進行產品抽檢驗，經過層層嚴格篩選，最終評選出31間優良店家通過評核，通過率約77.5%。

衛生局廖育瑋表示，「金搖獎」評選是採先輔導後評核的方式進行，評選重點包括「環境衛生」 （包含調飲區、販售區、烹煮區、廁所、倉儲區等）、「工作人員個人衛生」（包含是否戴帽、指甲清潔、有無戴配飾、是否完成供膳人員體檢等）、店家有無投保產品責任險、有無參加衛生局核可衛生講習……等項目。如有缺失，評核委員會在現場說明、指導業者如何改進，提升飲冰品業者食品衛生安全觀念。此外，另一項評核特點是針對熱銷或高風險產品進行抽檢驗，每家受評核的業者須通過「食品中微生物衛生標準」的檢驗，這是冷飲常見不合格的檢驗項目，包含，腸桿菌科、沙門氏菌，如檢驗超標不合格，則從評核名單中淘汰。

通過評核的飲冰品店家，將公布於市府衛生局網站及食安在嘉網站供民眾查詢，不僅能提升優良店家之名度，也讓消費者在餐飲選擇上可更加安心，消費者也可以挑選有懸掛「金搖獎」布條或擺放獎座的優良店家。

嘉義市今人年有31家獲頒「金搖獎」，市衛生局長廖育瑋（左二）與獲獎業者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今人年有31家獲頒「金搖獎」，市衛生局長廖育瑋（左二）與獲獎業者合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局今年共完成輔導120家飲冰品業者，並進行現場評核及檢驗，共有31家通過獲頒「金搖獎」殊榮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局今年共完成輔導120家飲冰品業者，並進行現場評核及檢驗，共有31家通過獲頒「金搖獎」殊榮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局今年共完成輔導120家飲冰品業者，並進行現場評核及檢驗，共有31家通過獲頒「金搖獎」殊榮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府衛生局今年共完成輔導120家飲冰品業者，並進行現場評核及檢驗，共有31家通過獲頒「金搖獎」殊榮。圖／嘉義市政府提供

冰品 衛生局 食安

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