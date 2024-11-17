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嘉義新港感恩火雞餐邀請弱勢家庭與孩童 15年傳遞愛不間斷
由新港社區產業業者田媽媽火雞森林發起結合鄉內熱心餐飲業者與新港文教基金會舉辦「Thanksgiving 新港感恩火雞餐」邁入第15年，活動今天於新港鄉農會旅客服務中心舉行，邀請基金會長期關懷52戶家庭與孩童近百名，一起享用象徵感恩的火雞餐佳餚。
新港文教基金會董事長陳永華表示，田媽媽火雞森林連續15年，號召一群志同道合的朋友，共同舉辦感恩餐會來回饋鄉里。今年不僅邀請到美國友人Thomas 馬台恩，透過歌曲方式訴說感恩節的由來，更邀請參與學童寫下感恩祝福語，不僅能表達感恩之情，也送上美好的祝福。今年還有新港囝仔組成的「相信樂團」專程回來演出，與學弟妹們一同懷著感恩的心分享愛的歌聲，在這溫馨的節日，同時陪伴新港的孩子們年年成長。
活動發起人楊秉華表示，希望透過感恩火雞餐活動，讓感恩的心與祝福不間斷的傳遞給下一代。感恩節源於美國，紀念與感恩早期英國新教移民到美洲新大陸艱辛開墾的過程，烤火雞是西洋感恩節的重要象徵食物，「田媽媽火雞森林─志元農場」 已成功成為新港特色產業，藉此新港感恩火雞餐會慶祝活動，藉此「新港感恩火雞餐會」慶祝活動，能拋磚引玉，用感恩的心傳遞祝福，回饋鄉里，把感恩的心傳承下去。
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