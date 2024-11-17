颱風走了蚵農與時間賽跑 還在擔心延後放養的不可逆料問題

天兔颱風過後，雖又有「萬宜」颱風，但直撲菲律賓，沒有朝台灣而來，台南蚵農放下心，開始準備製作蚵棚，把握時間放養，以免因時間拖延，影響明年收成。但蚵農反映，因竹子的需求量高，要叫貨卻叫不到貨，嘆今年是奇怪一年，希望不要再有颱風來搗蛋。

之前康芮颱風來襲，造成台南沿海近5800多個蚵棚被吹毀，雖然政府有補助6千元，但仍不敷成本，蚵農都希望明年能有好收成，把損失賺回來。不過，走了康芮又有天兔，多數蚵農暫不敢放養，採觀望態度，等天兔走後，確認緊跟而來的萬宜颱風沒有超台灣而來，趕忙展開蚵棚製作，早日把蚵棚拖到外海放養。

安平區漁光里長林寧峰說，由於要重新製作蚵棚，需要叫貨，時間就會拖延，希望能在11月底前完成，但也延後兩個月放養時間，由於明年收成延後，讓人擔心的是，五月過後，西南氣流就會轉強，怕來不及收成又造成損失，只能請老天爺保佑了。

有蚵農反映，最近大家都在趕製蚵棚，竹子的需求量高，一時叫不到貨，擔心又要漲價，會加重成本。蚵農說，百物齊漲，蚵苗也較去年漲了1、2元，1串蚵苗約23元，另進口蚵苗則是1串27元，也較去年貴了1元；中蚵1籠1000元上下，有的是1100，較去年漲了100多元。