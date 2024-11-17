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台南虎頭埤移除外來種釣魚賽 第1名釣起7.85公斤

中央社／ 台南17日電

台南市府今天在虎頭埤風景區舉辦以移除外來魚種為目標的釣魚賽，採用擬餌、路亞釣法，吸引逾200名來自各地好手參加，最後由屏東釣友廖家隆釣起重7.85公斤土虱奪冠。

台南市政府觀光旅遊局連續3年在虎頭埤舉辦移除外來種釣魚比賽，「2024虎頭埤水與綠–路亞竿環保釣魚比賽及親子釣魚推廣活動」上午登場，200多名參加者在清晨開園後陸續入園，至上午11時比賽截止，以比賽時間內釣到最大尾的魚計重，取最重前3名頒獎。

最後統計結果，屏東釣友廖家隆以7.85公斤重土虱奪冠，彰化釣友蕭伊楷釣上3.99公斤重七星飛刀獲第2名，拿到第3名的是與台南市長同名的釣友黃偉哲，釣起2.78公斤重泰國鱧，由觀光旅遊局長林國華頒獎。

林國華在頒獎儀式致詞表示，連續3年在虎頭埤風景區舉辦釣魚比賽，延續移除外來魚種為目標，希望讓水庫本土魚群能有更多生存空間，參賽者須自備路亞竿，為維護水質，禁止使用活餌、粉餌，並邀請釣魚界網紅阿克到場分享擬餌與釣具選擇、水庫魚種及釣法、釣場安全宣導等。

林國華表示，路亞擬餌釣法比傳統釣魚更需要技巧、耗費體力，要時常走動找尋合適釣點，並與魚兒鬥智，希望遊客到虎頭埠除了享受天然湖光山色，也可進行兼顧環境永續釣魚活動。

屏東 虎頭埤

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