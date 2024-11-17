台南5處深呼吸運動會館明年易主 法制處邀協商達3共識

台灣健身品牌世界健身（World Gym）俱樂部8日公告，明年起將接手台南5間深呼吸運動會館，一度引發消費者疑慮，有議員也曾在議會質詢關切，南市法制處今說明，針對該案已邀集深呼吸運動會館、世界健身俱樂部及體育局共同召開協商會議，會中也達成3項共識協議，保障消費者權益。

法制處表示，健身中心經營權轉換影響消費者權益，14日已邀集雙方業者及事業主管機關南市體育局3方共同協商，最後達成協議，其一，健身單次券部分，將在消費者提出退款申請日次日起7個工作日內完成審核，並自申請日次日起10個工作天內，通知消費者持單次券正本至原購買場館完成退款程序。

其二，針對會籍（含團體課程）、私人教練課程部分，由接手的世界健身俱樂部在12月1日起向會員說明會籍轉換相關事宜，若會員選擇退費，12月1日起則可由本人攜帶會員卡及個人證件至原申辦會館辦理。

最後，12月31日後仍可至會館辦理健身單次券、有效期限內之會籍及私人教練課程退費或轉換會籍申請，將由世界健身俱樂部現場人員受理，並轉知深呼吸運動會館聯絡窗口處理，同時要求深呼吸運動會館對外公告相關聯絡人及聯絡方式，讓消費者可逕洽辦理。

法制處強調，已要求業者應盡速在官網及粉絲專頁公告事項及相關細節，將持續與體育局共同督促業者切實依照協商內容履行，請消費者檢視自己持有的健身單次券及會員契約，若有任何消費疑義，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，或向本市消費者服務中心提出申訴，確保自身權益。