首度溪北4區米食特色一次到位 台南好米季新營登場

2024台南好米季今上午在新營美術園區登場，打破過去各區舉辦，市府今年首度後壁、新營、六甲、柳營4區米食產區集中辦行銷，也安排一系列活動，希望深化宣傳效果。

此次活動以「與米共舞」為元素，邀請新營在地知名四大舞團磐果舞蹈劇場、莎蕾舞蹈藝文空間、湘晴個人舞蹈工作室及境 舞之藝術空間，共計有百名舞者翩翩起舞，顛覆傳統產業活動特色，讓外界耳目一新。

今上午活動除有新營、柳營、後壁及六甲等產區農會聯合展售特色米製產品推廣外，活動也響應台南400系列慶祝活動，除發放400份平安米，並由在地姑爺社區發展協會、舊廍社區發展協會、溪北飯桌和沐豐古都手作坊，製作碗粿、紅龜粿、散壽司及蘿蔔糕等米食料理供民眾品嘗。

這次相關系列活動，由新營區公所攜手辻間創生聚落、姑爺社區規畫辦理食農教育暨生態體驗活動，共同開設一連串的植物敲染、稻草編織及米食手作甜點課程，另有永續食力研習課程，安排至田間生態體驗，了解稻米生長環境。

農業局代理局長陳仲杰、農業部台南區農改場長羅正宗、新營區長翁振祥、六甲區長陳啓榮、市議員蔡育輝、沈家鳳等人出席，陳仲杰指出，台南是嘉南平原穀倉，水源由烏山頭水庫灌溉，加上適宜環境及氣候，孕育出優質好吃的台南好米，再加上今年各大水庫水情正常，明年稻作灌溉用水無虞。