台南關子嶺溫泉魅力 讓韓國啦啦隊明星的她也淪陷
擁有「啦啦隊Irene」美名、今年7月加入中華職棒統一獅啦啦隊的韓籍成員趙娟週，近期應邀到台南關子嶺進行一日遊小旅行，深入體驗關子嶺特有的泥漿溫泉、甕仔雞及鮮採青皮椪柑等，大啖美食的表情不僅讓網友覺得可愛，趙娟週更直呼「好幸福，好想成為台南人」。
時序進入秋冬之際，泡上暖暖的溫泉最舒服，南市觀旅局為推廣地方觀光資源，邀請韓國啦啦隊明星趙娟週前往關子嶺旅遊，同時也邀請她用韓國人的視角拍攝宣傳影片，將獨特的旅遊體驗傳遞給更多粉絲及觀眾。
觀旅局表示，趙娟週的「台南溫泉之旅一日小旅行」行程安排包含體驗關子嶺泥漿溫泉，天然泥漿溫泉水可讓人徹底放鬆身心，同時也前往品嘗當地有名的甕仔雞和桂竹筍，最後規畫親手摘採台南農特產青皮椪柑試吃，當季的青皮椪柑更讓趙娟週吃到拍攝結束還停不下來。
此外，觀旅局也加碼帶趙娟週到白河品嘗當地好吃的豆花，一日遊的行程，每個過程都讓她讚不絕口，趙娟週也在影片中廣邀「韓國人快來台南避冬，要來玩喔！」，大力宣傳台南好吃又好玩。
觀旅局也提到，台南白河關子嶺溫泉風景區今年度入選交通部觀光署公布最新「台灣觀光100亮點」，有著名的火山碧雲寺、溫泉公園、關子嶺老街、水火同源、火王爺廟等景點，是世界三大泥漿溫泉所在地，歡迎國內遊客秋冬之際到台南旅遊，體驗在地的台南文化。
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