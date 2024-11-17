台南關子嶺溫泉魅力 讓韓國啦啦隊明星的她也淪陷

擁有「啦啦隊Irene」美名、今年7月加入中華職棒統一獅啦啦隊的韓籍成員趙娟週，近期應邀到台南關子嶺進行一日遊小旅行，深入體驗關子嶺特有的泥漿溫泉、甕仔雞及鮮採青皮椪柑等，大啖美食的表情不僅讓網友覺得可愛，趙娟週更直呼「好幸福，好想成為台南人」。

時序進入秋冬之際，泡上暖暖的溫泉最舒服，南市觀旅局為推廣地方觀光資源，邀請韓國啦啦隊明星趙娟週前往關子嶺旅遊，同時也邀請她用韓國人的視角拍攝宣傳影片，將獨特的旅遊體驗傳遞給更多粉絲及觀眾。

觀旅局表示，趙娟週的「台南溫泉之旅一日小旅行」行程安排包含體驗關子嶺泥漿溫泉，天然泥漿溫泉水可讓人徹底放鬆身心，同時也前往品嘗當地有名的甕仔雞和桂竹筍，最後規畫親手摘採台南農特產青皮椪柑試吃，當季的青皮椪柑更讓趙娟週吃到拍攝結束還停不下來。

此外，觀旅局也加碼帶趙娟週到白河品嘗當地好吃的豆花，一日遊的行程，每個過程都讓她讚不絕口，趙娟週也在影片中廣邀「韓國人快來台南避冬，要來玩喔！」，大力宣傳台南好吃又好玩。