「再。嘉義鄉村藝術行動動」邁入第3年 看展打卡可抽iPhone16

嘉義縣政府文化觀光局舉辦「再。嘉義鄉村藝術行動」邁入第3年，今年巡迴至水上、太保、鹿草、義竹，布袋等鄉鎮，國內外藝術家即在地團體及學校共創18件作品，即起在縣府前廣場展至12月8日，每件作品都訴說著一個地方的故事，拍照打卡還可抽iPhone16。

再。嘉義鄉村藝術行動有4大主題，包含「心之所向的地方傳奇」（王得祿、七星娘娘、龍脈傳奇與藝陣、三腳馬傳說）、「人情豐沛的生活滋味」（涸魚文化、火燈夜巡、賽鴿笭、阿嬤的新娘衣、老繪仔）、「物產豐饒的土地恩典」（五分車與甘蔗、極光哈密瓜、盛開的蓮花、弄花跳）、「環境永續的積極作為」（鹽田再生、海岸沙灘復育、毛蟹生態、嘉義縣樹台灣欒樹、濕地環境與古亭畚）。

文觀局表示，2022年起推動「再。嘉義鄉村藝術行動」，每年巡迴不同鄉鎮舉辦，就像是一場場藝術溫庄，3年巡迴13鄉鎮，共創作47件作品，學校、宮廟、教會、基金會等共襄盛舉，搭配數十場社區體驗小旅行及學校師生參觀導覽，重新凝聚地方意識，強化在地認同。

文觀局長徐佩鈴說，再。嘉義鄉村藝術行動作品以在地特色為核心，由藝術家與社區居民共同創作，一起再次看見家鄉的文化魅力，作品將在縣府前廣場展至12月8日，之後再移回共創社區保存維護與展覽，歷年來創作出許多作品，將嘉義縣打造成一個無圍牆的美術館。