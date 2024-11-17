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「再。嘉義鄉村藝術行動動」邁入第3年 看展打卡可抽iPhone16

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府文化觀光局舉辦「再。嘉義鄉村藝術行動」邁入第3年，今年巡迴至水上、太保、鹿草、義竹，布袋等鄉鎮，國內外藝術家即在地團體及學校共創18件作品，即起在縣府前廣場展至12月8日，每件作品都訴說著一個地方的故事，拍照打卡還可抽iPhone16。

再。嘉義鄉村藝術行動有4大主題，包含「心之所向的地方傳奇」（王得祿、七星娘娘、龍脈傳奇與藝陣、三腳馬傳說）、「人情豐沛的生活滋味」（涸魚文化、火燈夜巡、賽鴿笭、阿嬤的新娘衣、老繪仔）、「物產豐饒的土地恩典」（五分車與甘蔗、極光哈密瓜、盛開的蓮花、弄花跳）、「環境永續的積極作為」（鹽田再生、海岸沙灘復育、毛蟹生態、嘉義縣樹台灣欒樹、濕地環境與古亭畚）。

文觀局表示，2022年起推動「再。嘉義鄉村藝術行動」，每年巡迴不同鄉鎮舉辦，就像是一場場藝術溫庄，3年巡迴13鄉鎮，共創作47件作品，學校、宮廟、教會、基金會等共襄盛舉，搭配數十場社區體驗小旅行及學校師生參觀導覽，重新凝聚地方意識，強化在地認同。

文觀局長徐佩鈴說，再。嘉義鄉村藝術行動作品以在地特色為核心，由藝術家與社區居民共同創作，一起再次看見家鄉的文化魅力，作品將在縣府前廣場展至12月8日，之後再移回共創社區保存維護與展覽，歷年來創作出許多作品，將嘉義縣打造成一個無圍牆的美術館。

展覽期間與18件藝術作品合照，將照片上傳至臉書指定貼文，同時標註兩位好友，即可參加抽獎活動，最大獎為iPhone16，更多資訊請見「再。嘉義鄉村藝術行動」官方粉絲專頁

再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，即起至12月8日看展拍照打卡可抽iPhone16。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，即起至12月8日看展拍照打卡可抽iPhone16。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供
再。嘉義鄉村藝術行動邁入第3年，藝術家與社區民眾共同創作，打造家鄉特色主題作品。圖／嘉義縣政府提供

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